Die Funkenmannschaft holt am Samstag, 11. Januar wieder die Christbäume ab. Es ist kein Akt der Entsorgung sperrigen Biomülls, sondern Teil des regionalen Brauchtums. Die Bäume sind Grundlage dafür, dass am Funkensonntag, am Wochenende nach Aschermittwoch, auf dem Gehrenberg der Funken brennen kann.

Funkenfeuer markierte früher Ende des Winters

Aufgetürmt zu einem riesigen Haufen, markieren die eingesammelten Weihnachtsbäume den Abschluss der Fastnacht. Die Tradition geht weit zurück in die Vergangenheit, in der mit den Flammen das Ende des Winters beschleunigt werden sollte.

Die Funkenmannschaft fürchtet jedoch das Ende des alten Brauchs. „Noch ist es nicht so weit“, erklärt Johannes Schmidschneider. Als Funkenmeister organisiert er sowohl das Einsammeln der geplünderten Christbäume als auch den Aufbau des Funkens auf der Panzerwiese an der Südflanke des Gehrenbergs.

Fester Stamm an Freiwilligen organisiert Sammelaktion und Aufbau

Derzeit gebe es einen festen Stamm an Freiwilligen, die am Sammelsamstag die Bäume auf die traktorgezogenen Anhänger wuchten. Und sie helfen in den Wochen vor dem Funkensonntag bei dessen Vorbereitung, um schließlich am Funken-Wochenende beim Aufbau des bis zu 2000 Bäume starken Scheiterhaufens mit anzupacken.

„Wunsch, altes Brauchtum aufrecht zu erhalten“

„Und das bei jedem Wind und Wetter“, erklärt Marc Heilmaier, seit vielen Jahren Mitglied der Funkenmannschaft. „Wer einmal dabei war und sich dann nicht von Kälte, Dreck und Nässe abschrecken lässt, der kommt immer wieder.“ Warum das so ist, erläutert Leon Marchoud, ebenfalls seit etlichen Jahren im Team: „Es ist vor allem die gute Kameradschaft in der Mannschaft, aber auch der Wunsch, das alte Brauchtum aufrecht zu erhalten.“

Viele Zugezogene kennen Brauchtum nicht

In Gefahr gekommen ist der Funkenbrauch, weil viele Markdorfer, insbesondere in den Neubaugebieten, die Hintergründe nicht kennen, erklärt Schmidschneider. „Um den Funken aufzubauen, brauchen wir Material, zum Beispiel Nägel.“

Team braucht Geld für Nägel, Kraftstoff und Mobiltoilette

Wurden diese Nägel früher gespendet, müssen die Funkenleute heute dafür bezahlen. Und die Traktoren, mit denen die Bäume eingesammelt werden, brauchen Kraftstoff. Selbst die am Funkensonntag aufgestellte Mobiltoilette kostet Miete. „Inzwischen zahlt jeder von uns 20 Euro, damit er beim Funkenaufbau anpacken darf.“ Den Funkenmannschaftsnachwuchs schrecke das ab. Deshalb appelliert die Funkenmannschaft an die Bürger, die Geldspende für das Abholen des Baums nicht zu vergessen und an den Baum zu binden.