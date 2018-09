Bodenseekreis 185 neue Lehrer starten ins Schuljahr: Kein Pädagogenmangel im Schulamtsbezirk

Viele Junglehrer haben am Freitag in Markdorf ihren Amtseid geleistet. "Wir dürfen zufrieden sein", erklärte Moosmann nach der Vereidigung in der Stadthalle. An den 156 öffentlichen Schulen in seinem Bezirk mit ihren bislang rund 4000 Lehrern und etwa 33 000 Schülern herrsche kein Mangel an ausgebildetem Lehrpersonal. Nach wie vor gebe es aber unbesetzte Schulleiterstellen.