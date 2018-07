Zugegeben, das Zeitmanagement im Gemeinderat in der Vorwoche ist nicht gut gelaufen. Die mehr als einstündige Überziehung der nichtöffentlichen Sitzung taugt aber nicht als Aufreger. Es liegt in der Natur der Sache, dass Gremiensitzungen länger dauern können als geplant, denn nicht immer lässt sich der tatsächliche Beratungsbedarf abschätzen. Nun waren leider Bürger und Presse betroffen, weil die nichtöffentliche Sitzung der öffentlichen vorgelegt war.

Dafür muss man sich nicht entschuldigen. Bürgermeister Georg Riedmann hat es dennoch getan, direkt im Anschluss an die ausgeuferte Sitzung. Allerdings hätte die Angelegenheit eleganter und bürgerfreundlicher über die Bühne gebracht werden müssen. Was dies betrifft, dürfen Räte und Verwaltung durchaus in sich gehen. In diesem Punkt muss man auch UWG-Stadtrat Roland Hepting Recht geben.

Vermeiden ließe sich ein solches Ärgernis im Übrigen recht einfach, indem nichtöffentliche Sitzungen, in denen Personalangelegenheiten verhandelt werden, bereits am Vorabend der öffentlichen Sitzung stattfinden. In anderen Kommunen ist das durchaus üblich.

