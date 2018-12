In der Vorweihnachtszeit werden die Senioren von der Stadt zu einem "adventlichen Nachmittag" in die Stadthalle eingeladen. Einige Stunden, in denen sich alle Bürger ab 73 Jahren von den Helferinnen des katholischen Sozialdienstes und dem evangelischen Frauenkreis mit Kaffee, mit Kuchen und dem obligatorischen Weckmann verwöhnen lassen können. Es sind dann auch die beiden großen Kirchengemeinden, die gemeinsam mit der Stadt diesen Nachmittag tragen, zu dem sich am Mittwoch erneut rund 400 Senioren eingefunden hatten.

"Macht hoch die Tür ...": Die rund 400 Senioren singen am Mittwochnachmittag gemeinsam. | Bild: Jörg Büsche

Auf der Bühne geht es noch bunt zu. Da singen sich die Sängerinnen vom "Frauen-Chörle", dem jüngsten Spross des katholischen Kirchenchors, im Nebenraum schon ein: "Es ist für uns eine Zeit gekommen". Das "Magnifikat", oder "Wir sagen Euch an den lieben Advent" stehen außerdem auf dem Programm. Welches nun, da die Kuchen aufgegessen und Kuchenteller wieder abgeräumt sind, schon wieder alle Aufmerksamkeit auf die Bühne lenkt.

Aber wen sollte das wundern? Sind dort doch die lebhaftesten Choreografien zu sehen: der Reigen der ganz in Gelb gekleideten Grundschüler, die Tango-Partie der blau Gewandeten, der muntre Chor in Rot und das besorgte Grün. Besorgt, weil ausgerechnet das kleine Erbs mit seinem knallgrün-schillernden Schopf lieber bunt sein möchte, im "Vier-Farben-Land" aber zwischen den einzelnen Tönen ziemlich tiefe Klüfte klaffen.

Clara, Angelina und Luca vom Orchester Nr. 1 der Musikschule. | Bild: Jörg Büsche

Doch keine Bange! Wie stets bei diesen Grundschüler-Stücken geht alles gut aus, sind sie doch auf Ausgleich, Verständigung und Begegnung hin angelegt. Gerade so, wie dies zur Adventszeit passt.

Bürgermeister Riedmann fordert zum Urnengang auf

Nicht so recht passend zum dritten Advent – so viel räumte Bürgermeister Georg Riedmann unumwunden ein – scheine auch ihm der auf den 16. Dezember gelegte Bürgerentscheid. Eine direkte Empfehlung, wofür die von ihm inständig zum Urnengang aufgeforderten Senioren stimmen sollten, wollte Riedmann dann aber nicht geben. "Aber Sie werden wissen, wohin ich tendiere" beim Entscheid für oder gegen den Umzug der Verwaltung ins Bischofsschloss. "Lesen Sie die reichlich vorhandenen Informationen – und sprechen Sie mit Freunden und Bekannten", empfahl der Bürgermeister. Da hatten die Musikschüler zwar schon gespielt, aber die Grundschüler die alle Farbfestlegungen auflösende Kraft der Begegnung noch gar nicht auf die Bühne gebracht.

Rosemarie Rehm, Erich Benzing, Ute Eysholdt, Ingeborg Mayer, Konrad Dorn, Helga und Dieter Piersch und Maria Thomann genießen den Nachmittag in der Stadthalle. | Bild: Jörg Büsche

Von Begegnungen ganz anderer Art hatte Pfarrer Ulrich Hund gesprochen. Wie seine evangelische Kollegin Kristina Wagner deutete er auf den Kern der adventlichen Hoffnungen. Er fasste es mit dem Bild des mit wertvollster Fracht beladenen Schiffes. Aber wie könnte es am Vortag des Nikolaus-Tags auch anders sein – ist der Heilige doch der Patron der Schiffer.