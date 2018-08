Markdorf – Dass Neupriester bereits kurz nach ihrer Weihe während der Sommermonate die Urlaubsvertretung in einer Pfarrei oder Seelsorgeeinheit übernehmen, ist lang geübte Praxis in der katholischen Kirche. Simon Dreher, dem im vergangenen Mai von Erzbischof Stephan Burger im Freiburger Münster das Priesteramt übertragen worden ist, hat sich eine Ferienvertretung im Bodenseeraum schon sehr gut vorstellen können. Um so mehr habe es ihn gefreut nach Markdorf zu kommen.

Stelle entspricht seinen Wünschen

"Von meinen Vorgängern wird die Seelsorgeeinheit als sehr gute Stelle beschrieben", so der 29-Jährige. Von daher habe sie seine Wünsche getroffen. Nun freue es ihn um so mehr, dass er nicht nur vertretungshalber bis September bleibt, wie das ursprünglich vorgesehen war, sondern in Markdorf die erste Station seines Vikariats absolvieren wird. "Vermutlich werde ich zwei bis drei Jahre hierbleiben", erklärt der junge Priester. Insgesamt dauert das Vikariat fünf Jahre. Er tritt die Nachfolge von Johannes Treffert an, der die Seelsorgeeinheit im Juni Richtung Karlsruhe verlassen hat.

Was Urlaubsvertretung heißt, ist unterdessen ganz gewiss kein Urlaub. Gottesdienste, Messen, Firmvorbereitung, Beerdigungen, gehören seit einigen Wochen zum Arbeitsalltag von Simon Dreher. Ein Anflug von Ferien ist ihm dennoch vergönnt. Im Rahmen seiner Pflichten in der Jugendarbeit besucht er die Ministranten in ihrem Sommerlager in Hirschegg im Kleinwalsertal.

Gemeinde mit Engagement

Jener Ruf, den Markdorf im Freiburger Priesterseminar besitzt – eine Gemeinde zu sein, in der sich aufgeschlossene Gemeindeglieder sehr engagieren -, den sieht Dreher inzwischen durch eigene Erfahrung bestätigt. "Zum Beispiel das Projekt der Mittleren Kaplanei, bei dem viele ehrenamtlich mitwirken", habe ihn stark beeindruckt.

Aber es gebe etliche weitere Beispiele für ein überaus lebendiges Miteinander zu nennen. "Mein erster Eindruck ist: die Leute lassen sich nicht so bedienen, sie nehmen viel in die eigene Hand", staunt der neue Vikar in Markdorf. Man wisse sehr wohl, was man will, so beobachtete Dreher. Und man arbeite zusammen.

Er tritt in "Riesenschuhe"

"Es sind Riesenschuhe", antwortet Vikar Dreher, wenn er auf die Erwartungen der Gemeinde hin angesprochen wird. Erwartungen, die – bei aller Zurückhaltung – gar nicht anders als hoch sein können. Weil Drehers Vorgänger Johannes Treffert ziemlich hohe Maßstäbe gesetzt haben. Dreher sieht es pragmatisch gelassen. "Ich bin hier nicht hergekommen, um das Rad neu zu erfinden." In jedem Falle aber werde er sein Bestes geben in Markdorf.

Es ist dies keineswegs die erste Herausforderung, der sich der junge Priester mit einer gewissen pragmatischen Gelassenheit stellt. Als ihm sein Ausbildungsleiter statt der gewünschten Arbeit mit Behinderten oder im sozialen Bereich vorschlug, etwas völlig anderes zu machen und praktische Erfahrung im seelsorgerischen Dienst einer Justizvollzugsanstalt zu sammeln, da habe er zunächst schon schlucken müssen, die Aufgabe dann aber doch angenommen. "Eigentlich auch ohne große Bedenken – eher schon mit Neugierde", erinnert sich Vikar Dreher.

Arbeit in der Justivollzugsanstalt

"Natürlich haben sich dort viele Klischees voll bestätigt", schaut er zurück. In der JVA herrsche eine bisweilen recht robuste Hackordnung. Überhaupt sei der auf den Gefangenen wie auch den Bediensteten lastende Druck sehr hoch. Die Gefängnisseelsorger nehmen aber eine Sonderstellung ein. "Sie sind nicht berichtspflichtig", genießen von daher eine gewisse Vertrauensstellung.

Simon Drehers Bericht aus der JVA Bruchsal klingt nüchtern, ausgewogen. "Es heißt schon, sich auch in Acht zu nehmen, auf der Hut zu sein, wenn an den Gutmenschen appelliert wird, um Vergünstigungen zu erlangen. Auf der anderen Seite stünden die Begegnungen mit Häftlingen, für deren Resozialisierung viel erreicht werden konnte. "Mich hat diese Erfahrung in der JVA insofern verändert, dass ich noch vorsichtiger geworden bin mit meinen Urteilen."

Frühes Interesse an der Religion

Mit 14 Jahren wurde Simon Dreher Ministrant. Sein Elternhaus sei kirchlich gar nicht so stark engagiert gewesen. Und er selber habe sein Interesse an der Religion erst während der Firmvorbereitung entdeckt. Prägend wirkte die Begegnung mit einem Pfarr-Diakon.

In der Folge brachte sich der junge Simon im Jugend-Gottesdienst-Team ein. Dies war die Phase, in der er in der Kirche "eine Kraft verspürt" hat. Und fortan wuchs die Gewissheit: "Da ist jemand da", sagt Dreher, "dieser Gott, von dem immer alle reden." Er hatte ihn für sich gefunden.

Gutes Leben als Priester

Das Liturgische ziehe ihn an. Schon als Ministranten habe ihn die besondere Sphäre im Altarraum beeindruckt. Das ist der Ort, wo Gott zu uns spricht", erklärt Simon Dreher. Er sei dankbar dafür, die erfahren haben zu dürfen. Und er ist gewiss, diese Erfahrung auch weiter vermitteln zu können. Zweifel, ob sein Weg, Priester geworden zu sein, der richtige ist, gebe es auch.

Aber keine so tiefgreifenden, dass sie ihn von seiner getroffenen Entscheidung hätten abbringen können. Es sei dies ein gutes Leben, das des Priesters – mit ganz eigenen Erfahrungen. Erfahrungen, die den eigentlich einem Familienleben gegenüber aufgeschlossenen Simon Dreher überzeugt haben.

Zur Person Simon Dreher wurde 1989 in Rottweil geboren. Aufgewachsen ist er in Balkheim. Am Gymnasium in Spaichingen hat sein Abitur gemacht. Im Anschluss studierte er in Freiburg und in Münster Katholische Theologie. Erste Praxiserfahrungen erwarb er als Gefängnisseelsorger in Bruchsal. Nächster Schritt seiner Ausbildung war der Einsatz im Villinger Pastoral-Team. In diesem Mai wurde Simon Dreher von Erzbischof Stephan Burger im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Zunächst nur als Urlaubsvertretung in der Markdorfer Seelsorgeeinheit eingeplant, wird der junge Priester nun doch länger bleiben, um hier den ersten Teil seiner Vikariatszeit zu absolvieren. (büj)

