25 statt der bisherigen 24 Mitglieder, die UWG mit acht Räten als künftig auch zahlenmäßig stärkste Fraktion, dahinter die CDU mit sieben und die FW mit sechs Sitzen sowie die dreiköpfige SPD-Fraktion und der neue FDP-Rat Rolf Haas – inklusive acht Neueinsteigern: Der neue Gemeinderat hat in seiner konstituierenden Sitzung am Mittwochabend seine Arbeit aufgenommen. Inhaltlich standen noch keine Themen auf der Tagesordnung, die Vereidigung sowie die Verabschiedung ausscheidender Räte waren die einzigen Punkte auf der Agenda. Bürgermeister Georg Riedmann nutzte indes die Gelegenheit für eine Grundsatzrede übers kommunalpolitische Ehrenamt, mit der er sich vor allem an die acht Neueinsteiger wandte, darunter die 20-jährige Lisa Gretscher und den 18-jährigen Jonas Alber.

Markdorf Ehrungen und Verabschiedungen im Markdorfer Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Riedmann: „Enorme Verantwortung“

Mit der Übernahme eines kommunalpolitischen Ehrenamtes käme Stadträten „eine enorme Verantwortung“ zu, sagte Riedmann. Als Vertreter des Volkes würden sie nicht nur Entscheidungen fällen, sondern auch die Arbeit der Verwaltung kontrollieren. An quasi vorderster öffentlicher Front stehend bringe dieses Amt für viele auch eine emotionale Belastung mit sich, „aber auch einen ungeheuren Mehrwert“. Tiefe Einblicke in die Stadtentwicklung und in große Projekte, die dem Normalbürger verschlossen blieben, gehörten dazu. Der Bürgermeister wies auch darauf hin, dass man als Stadtrat der Gesamtheit der Bürger im Sinne des Gemeinwohls für die Stadt verpflichtet sei: „In der Ausübung unseres Amtes sind wir allen verpflichtet, nicht nur denen, die uns gewählt haben.“

Markdorf Das sind die neuen Gesichter im Markdorfer Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Unterschiedliche Wege zum Gemeinwohl

Dem Gemeinwohl zu dienen, gebe es wiederum unterschiedliche Wege und Auffassungen. Dies schließe ein, dass sich der Gemeinderat als Ganzes häufig nicht geschlossen einig sei in seinen Entscheidungen. „Aber dies ist das Zeichen einer lebendigen Demokratie, die Mehrheit entscheidet“, sagte Riedmann. Dies bedinge wiederum, dass man auch Beschlüsse akzeptiere und mittrage, für die man selbst nicht gestimmt habe. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel und auch kontrovers miteinander diskutiert, aber immer in einem anständigen Umgang untereinander“, blickte der Bürgermeister auf die zurückliegende Legislaturperiode des bisherigen Gemeinderates zurück.

Markdorf Provisorium an der Jakob-Gretser-Grundschule bleibt bestehen Das könnte Sie auch interessieren

Mutig ist, auch ein Projekt zu stoppen

Auch über jüngste strittige Debatten ließ sich Riedmann aus – etwa die Diskussion um die Kostenexplosion an der Gretser-Schule. Natürlich müsse ein Gemeinderat auch mutig sein, bezog er sich wohl auf die Forderung von Rektor Andreas Geiger, der Rat müsse mehr Mut zeigen. „Aber ist es nur mutig, ein Projekt zu wagen oder kann es auch mutig sein, es zu stoppen?“ Rat und Verwaltung hatten in der Sitzung am 2. Juli die Notbremse gezogen und die Erweiterung der Schule bis auf weiteres auf Eis gelegt. Mutig, so seine Wertung, könne auch ein erneutes Nachdenken sein, denn: „Im Moment der Entscheidung wissen wir oft nicht, welche Konsequenzen wir zu tragen haben.“

Markdorf Neun Frauen und 16 Männer: Das ist der neue Markdorfer Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren