Wer noch nach dem passenden Soundtrack für sein Fernweh sucht, sollte sich die Polkaband Hiss aus Stuttgart, am Samstag, 28. Dezember, im Theaterstadel nicht entgehen lassen. Nachdem das alljährliche Konzert im vergangenen Jahr aufgrund von Krankheit abgesagt werden musste, dürften sich die Fans umso mehr auf die Veranstaltung freuen.

Lieder aus dem aktuellen Album

Zu hören gibt es zeitgemäße Seemannslieder, Piratenpolkas, Südsee-Ska, Tiefsee-Tango aus ihrem aktuellen Album „Südsee, Sehnsucht & Skorbut“. Es ist erstaunlich, dass „Hiss“auf den unzähligen Konzerten der letzten Jahrzehnte kaum von ihren Abenteuern auf hoher See berichteten. Dabei trotzten sie laut Ankündigung des Veranstalters Tsunamis und Taifunen, der sengenden Sonne des Südens und dem erbarmungslosen Eismeer und überstanden gefährliche Begegnungen mit Haien, Schmugglern und Korsaren. Sie zechten und sangen in Cartagena und Wladiwostok, in Kapstadt und Shanghai.

Ungezwungen verweben „Hiss“ irische und arabische Melodien und würzen sie mit Polka, Country, Latin, Walzer und Blues, hier bei ihrem Auftritt in Markdorf im Dezember 2017. | Bild: Heß, Jan Manuel

Nun erzählen sie von unglaublichen Erlebnissen auf den Meeren und in den Häfen, von der harten Arbeit an Deck und im Maschinenraum, von der Nützlichkeit des Rums, von Schiffbruch, Abschied und Heimkehr.

Zum selbst gewählten Bandimage von Outlaws und Vagabunden gesellen sich die rabenschwarzen, ironisch-zynischen Texte der Songs. Die Band baut spielerisch und ungezwungen irische und arabische Melodien ein, würzt die Polka mit Country, Latin, Walzer und Blues. Saalöffnung ist 19 Uhr, Beginn gegen 20.30 Uhr.