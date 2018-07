von Nicole Burkhart

Beim Hausbau 2001 wurden Wege und Terrassen im Garten angelegt und die ersten Bäume und Büsche eingepflanzt. "Ich möchte auch im Winter etwas von meinem Garten haben", sagt Andrea Hartel. So finden sich viele immergrüne Pflanzen wie Efeu, Buchs, Eiben oder Kirschlorbeer in ihrem 450 Quadratmeter großen Garten. Dazwischen blühen, je nach Jahreszeit, Pfingstrosen, Limelight, Annabelle, Herbstanemonen oder Rosen. "Ich mag kein Farbdurcheinander, Grün ist klar die vorherrschende Farbe. Gelbe Sonnenblumen sind auch schön, aber eben nicht bei mir", schmunzelt die zweifache Mutter.

Alte Gläser oder Vasen, dazu Gräser und Blumen – fertig ist die Sommerdeko. | Bild: Nicole Burkhart

Um dem Garten weitere Struktur zu geben, setzt Andrea Hartel Verbindungen zwischen Pflanzen und verschiedenen Teilen des Gartens. Hier ein schwarzer Holunder, dort ein roter Ahorn und dazwischen die herrlich weißen Blütenwolken der Annabelle-Hortensien.

Buchsbäume in allen Formen

Auffällig sind die vielen Buchsbäume – als Kugeln, Tropfen, Spiralen. Denn hier zeigt sich eine weitere Leidenschaft von Andrea Hartel: der Formschnitt. "Das macht mir einfach Spaß." Sogar mehrere Seminare hat sie dazu besucht und mit der Zeit entwickelt man ein Gefühl und Routine für den Schnitt. "Erst ist alles rund und ich gebe dem Baum Form. Danach bin ich zufrieden und etwas stolz, dass ich es selbst geschnitten habe." Geschnitten von Hand wohlgemerkt, ebenso wie der Rasen nicht vom Roboter getrimmt wird, sondern von der Hausbesitzerin. Überhaupt liegt der Garten in ihrer Hand.

Ort der Entspannung: Der Blick auf den oberen Teil des Gartens mit Steinterrasse, Feuerstelle und Liegestühlen. | Bild: Nicole Burkhart

Bei schweren Arbeite packt der Ehemann mit an

Ehemann Joachim Hartel darf bei den schwereren Arbeiten mithelfen, die Gestaltung und Dekoration übernimmt aber seine Frau. So finden sich immer wieder kleinere Dekoelemente zwischen den Pflanzen oder bei den zahlreichen Sitzgelegenheiten. Ausgefallen darf sie sein, nicht alltäglich. Lieber wenig, dafür besonders. So wurden alte Schnapsgallonen im Garten drapiert und selbst gesammeltes Treibholz aufgehängt. Auch Steinfiguren und weitere Deko findet man, alles aber dezent und passend eingebettet.

Nachdenkliche Steinfigur: Was dem Tier wohl durch den Kopf geht? | Bild: Nicole Burkhart

Motto lautet: "Halte es einfach"

"Wir haben auch einmal ein Seminar zu 'Easy Gardening' besucht", erzählt Andrea Hartel. "Dabei geht es darum, sich das Gärtnern möglichst zu vereinfachen." Also keine Pflanzen mit viel Gießaufwand, die Pflanzung am richtigen Standort, lieber weniger als viele Pflanzen. Das Konzept hat die Hobbygärtnerin in vielen Bereichen umgesetzt.

Fast schon der größte Farbtuper: der lila blühende Lavendel. | Bild: Andrea Hartel

Wichtig ist ihr dabei auch, die Pflanzen von Baumschulen oder Fachhändlern zu beziehen und nicht im Supermarkt zu kaufen: "Da weiß ich einfach, woher die Sachen kommen und habe gute Beratung dazu." Unverständlich ist ihr auch das Angebot manches Supermarktes. "Ich möchte Pflanzen passend zur Saison kaufen und nicht Balkonpflanzen zu Ostern. Das ist für mich wie Lebkuchen im September."

Die prächtigen Annabelle blühen vielerorts in Andrea Hartels Garten. | Bild: Nicole Burkhart

Nutzgarten gehört dazu

Klar war auch von Anfang an: Es gibt keinen Nutzgarten. "Meine Mutter hat einen großen Nutzgarten, aber sie verbringt dort enorm viel Zeit", berichtet Andrea Hartel. Ihr Aufwand hält sich aus eigener Sicht in Grenzen. In der Regel mäht sie einmal in der Woche den Rasen, schaut nach dem Unkraut und schneidet im Frühjahr alles Nötige zurück. "Für mich ist Garten Ruhe und Entspannung." Die findet sie hier – ob auf den zwei Sonnenliegen, unterm Pavillon, auf der Terrasse direkt am Haus oder neben der Feuerschale. Jeder Platz hat etwas Besonderes und wird je nach Wetter oder Besuch unterschiedlich genutzt.

Auch die Feuerschale im oberen Bereich kommt des öfteren zum Einsatz. | Bild: Nicole Burkhart

Auch ein Reh war schon mal zu Besuch

Durch die tolle Lage direkt am Tobel herrscht auch um den Garten herum herrliches Grün und prächtige Natur. Und nicht nur das – es kommt immer wieder ungewöhnlicher Besuch. Eidechsen im Buchs, Igel als Schneckenvernichter, ein Wiedehopf im Baum und eine Eule auf dem Geländer: All das hat Andrea Hartel schon gesehen. "Eines Tages hatte es sich sogar ein Reh in unserem Garten gemütlich gemacht", erinnert sie sich. Es scheint, als würde auch den Tieren die Struktur dieses Gartens gefallen.

Ungewohnter Besucher: Dem Reh scheint es hier im Garten gut zu gefallen. Bild: Privat | Bild: Andrea Hartel

Markdorf Nicht nur die Adresse ist paradiesisch: Maria Brutschs prächtiger Bauerngarten Lesen Sie auch

Tipp: „Man sollte sich auch ab und zu von etwas trennen, wenn es nicht mehr recht wächst und gedeiht. Einfach mal trauen, zu groß gewordene Pflanzen rigoros zurück zu schneiden. Dies schafft Platz für Neues!“

Garten-Steckbrief Andrea Hartels Gartensteckbrief: Meine Lieblingspflanze: Die Funkien, denn sie machen wenig Arbeit, sind dekorativ und treiben im Frühjahr neu aus. Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Am wenigsten mag ich es, mich um den Rasen zu kümmern, ihn zu mähen und zu pflegen. Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung: Die Ahorn-Bäume zählen wohl zu den teureren Anschaffungen, das spanische Gänseblümchen zu den günstigen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein