Der Garten der Mildenbergers hat sich allmählich gefüllt. Um sieben sollte es losgehen. Dann hat es aber doch noch ein bisschen länger gedauert, bis sich die Nachbarn eingestellt haben. Was wohl an den hohen Temperaturen an diesem Abend gelegen haben mag. Vor allem aber begründet sich das etwas zögerliche Eintreffen aus dem Wissen, dass sich das Sommerfest der Theodor-Heuss-Straße über das gesamte Wochenende erstreckt. Es beginnt stets am Freitagabend. Und es endet am Montag mit einem abendlichen "Hock". Doch nun sind alle da. Jetzt wird angestoßen – auf 40 Jahre Sommerfest.

Die meisten Gesichter die gleichen geblieben

"Wir haben die größte freie Fläche auf unserem Grundstück", erklärt Christine Mildenberger. Da lag es nahe, dass sich die Familien von Anfang an hier getroffen haben. Im Grunde habe die Nachbarschaft ihre ursprüngliche Struktur behalten, erläutert Josef Rudhart. "Sicher, es hat den ein oder anderen Wechsel gegeben", räumt er ein. Wie das von Heinz Mildenberger aus dem Haus geholte Fotoalbum zeigt, sind die meisten Gesichter die gleichen geblieben.

Den Unterschied machen die Kinder

Den Unterschied machen die Kinder. Sie werden größer – sie tauchen immer seltener auf – und fehlen dann irgendwann auf den Fotos. Sie fehlen auch an diesem Abend. Der Altersdurchschnitt liegt deutlich jenseits der 50. Und noch etwas habe sich gewandelt. "Unser Sommerfest endet abends wesentlich früher als in den ersten Jahren", erinnert sich Josef Rudhart. Damals habe man bis weit nach Mitternacht beisammengesessen. Mittlerweile ziehe es die Feiernden sehr viel früher in die Federn. "Man wird halt älter."

Einladungen erfolgen per Zuruf

Hinter den schmucken Einfamilienhäusern in der Theodor-Heuss-Straße treffen sich deren Bewohner das ganze Jahr über in ihren Gärten. "Im Winter zum Glühwein", erzählt Jürgen Wagner. Im Sommer auch gerne zum nachmittäglichen Kaffee, zum Feierabendbier oder auf ein Glas Wein. Die Einladungen erfolgen per Zuruf über die Grundstücksgrenze.

Inklusive Blumengießen während der Urlaubszeit

Aber eine "Garten-WG" sei die Nachbarschaft nicht. Jeder lebe sein eigenes Leben. Das Zusammensein sei keineswegs institutionalisiert, gleichwohl herzlich. Außerdem, so Wagner, "helfen wir immer mal aus" mit den diversen Gerätschaften. Und nach dem Rechten geschaut wird sowieso, wenn die Nachbarn im Urlaub sind – inklusive Blumengießen.

Rezept für gute Nachbarschaft

Das Rezept für eine derart gute Nachbarschaft verrät Jürgen Wagner: "Drüber reden, bevor sich irgendeine Sache zu einem Konflikt auswächst." In der Theodor-Heuss-Straße habe sich das bewährt.

