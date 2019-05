von Angelina Sortino

Keine Lust auf Kino oder ein Glas Wein in der Bar? Wir haben sechs Tipps für das alternative Abendprogramm in der Region um Markdorf.

Bild: Angelina Sortino

Escape Room in Ailingen: Entkommt man in 60 Minuten? Dieser Herausforderung kann man sich bei „Escape in Time“ in Ailingen stellen. Das Konzept sieht vor, dass man sich in einen Raum einsperren lässt und sich durch das Lösen von Rätseln, durch geschicktes Nachdenken und Teamwork innerhalb von einer Stunde wieder befreit. Die drei Räume haben jeweils eine eigene Rahmenhandlung. In einem Szenario befindet man sich in einem 90er-Backstage-Drama, in einem anderen auf der Kegelbahn des Grauens. Gruppengröße zwei bis sechs Personen, Kosten 90 bis 120 Euro.

Bild: Kulturhaus

Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen: Etwas Kultur gefällig? Von der Lesung über Kabarett, Comedy und Poetry Slam bis zum Konzert bietet die Caserne in Friedrichshafen Interessierten ein breites Programm. Egal ob Einsteiger, Gelegenheitskonsument oder leidenschaftlicher Kulturliebhaber: Hier findet jeder etwas Passendes. Im Sommer gibt es im Innenhof der Caserne Open-Air-Veranstaltungen. Neben der Bühne im „Theater Atrium“ bietet das Haus auch ein kleines Kino namens „Studio 17“. Dort werden kulturell und filmhistorisch wertvolle Streifen gezeigt. Veranstaltungstipp: „Das Lumpenpack“ (Open Air) am 14. Juni.

Bild: Sternwarte

Sternwarte in Überlingen: Wer Planeten und Sterne gern einmal näher begutachten möchte oder es abends einmal ruhiger angehen will, der sollte in der Überlinger Sternwarte vorbeischauen. Jeden Freitag werden dort Führungen angeboten. Zunächst können die Gäste in einem Vortrag Wissenswertes über Astronomie erfahren und anhand von Modellen die Größenverhältnisse des Universums begreifen. Danach geht es zum Herzstück der Sternwarte, dem Fernrohr. Im Spätsommer kann man damit vor allem die Planeten Saturn und Jupiter bestaunen. Beginn um 21 Uhr, Angebot kostenlos. Bei größeren Gruppen wird um eine Voranmeldung gebeten.

Bild: Call of Fun

Lasertag in Friedrichshafen: Lust auf Action? Dann ab zum „Call of Fun“-Lasertag in Friedrichshafen. In der 750 Quadratmeter großen Spielearena kann man in zwei Gruppen und auf mehreren Schwierigkeitsstufen gegeneinander antreten. Die Halle verfügt über zahlreiche Verstecke und Erhöhungen, von denen Gegner auch aus dem Hinterhalt getroffen werden können. Die Laserstrahlen sind ungefährlich und tun auch nicht weh, versichern die Inhaber. Ein Spiel dauert 15 Minuten. In der Regel werden drei Durchgänge hintereinander gespielt. Gruppengröße: Empfohlen werden mindestens sechs Personen, weniger sind möglich. Kosten: 22 Euro pro Person für drei Spiele.

Bild: Angelina Sortino

80er- und 90er-Kultpartys im Bahnhof Fischbach: Wenn die Antwort auf „Tell me what you want, what you really really want!“ Musik aus den 80er und 90er Jahren lautet, dann sollte man sich die Kultpartys in der Lokhalle des Bahnhofs Fischbach auf keinen Fall entgehen lassen. Sie haben eine jahrelange Tradition und ein bunt gemischtes Publikum. Neben Klassikern aus den 80er und 90er Jahren legen die wechselnden DJs auch hin und wieder aktuelle Charthits auf. Die Partys finden etwa einmal im Monat statt. Nächster Termin: 1. Juni, Einlass ab 21 Uhr, Kosten 7 Euro an der Abendkasse.

Bild: Hot like Beats

Beats im Schloss in Langenargen: Feiern direkt am Bodenseeufer, das ist jeden zweiten Samstag im Monat im Schloss Montfort in Langenargen möglich. Dann werden Tische und Stühle beiseite geräumt und gegen ein DJ-Pult mit Tanzfläche getauscht. Gefeiert wird auf einen Mix aus Partybreaks und Clubtunes, der von wechselnden DJs aufgelegt wird. Die großen Terrassen direkt am Ufer führen dazu, dass nicht nur Party-, sondern auch Urlaubsstimmung aufkommt. Das Publikum ist um die 30, jedoch mindestens 25 Jahre alt. Einlass ab 22 Uhr, Kosten 10 Euro, Mindestalter: 25 Jahre für Frauen und 28 Jahre für Männer.