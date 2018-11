Herr Thoma, wie kamen Sie auf die Idee, diesen Schaufelwettbewerb ins Leben zu rufen?

Ich wollte schon seit längerer Zeit einen Wettbewerb auf die Beine stellen. Die Aufgabe sollte so einfach wie möglich sein. Jeder sollte ohne großes Training mitmachen können und das benötigte Sportgerät sollte jeder zu Hause haben. Durch Zufall bin ich im Internet auf diese Idee gestoßen. Nahe Tokio treffen sich jährlich mehr als 1000 Menschen, um zu wetteifern, wer das tiefste Loch graben kann.

Die Idee, damit auch Spenden einzusammeln, kam also erst hinterher?

Richtig. Seit meiner Reise nach Südostasien und durch meine Reise nach Südamerika hatte ich das Gefühl, etwas beisteuern zu wollen, dass es den Menschen und vor allem den Kindern in solch armen Ländern besser geht.

Welche Erfahrungen waren es, die das besagte Gefühl hervorgerufen haben?

Ich sah in diesen Ländern Kinder, die im Alter von sechs Jahren einen Schulweg von über anderthalb Stunden durch unwegsames Gelände haben – nur um spärlichen Unterricht zu genießen. Ich sah in den Städten vierjährige Kinder, vermutlich Waisen, die vielfach auf der Straße saßen und bettelten, um sich irgendeine Art von Nahrung beschaffen zu können. Und ich sah Menschen, die sich irgendwie am Leben halten, ohne eine Perspektive. Es schien mir nun nur zu logisch, dem Wettbewerb diesen Sinn zu geben. Und das Schaufeln der Löcher steht dafür als Metapher.

Als Metapher wofür?

Das Graben der Löcher steht stellvertretend für das Graben eines Brunnens, welcher ein Symbol für Grundversorgung und Infrastruktur ist. Teilnehmer können dann im übertragenen Sinn erfahren, wie mühsam das Leben in anderen Regionen der Erde ist.

Wie war die Resonanz auf den Wettbewerb um die goldene Schaufel?

Wir haben 800 Euro zusammenbekommen. Die Startgebühren sind dort zu 100 Prozent eingeflossen. Hinzu kamen zusätzliche Spenden. Viele fanden schon allein die Idee schön. Wir sind daher sehr glücklich.

Wer ist wir? Wer hat Sie unterstützt?

Ich hatte das Projekt meinen Kollegen im Musikverein Kluftern vorgestellt. Ich spiele dort schon seit mehr als 20 Jahren. Ich dachte mir, wenn ich das Projekt durchziehe, dann brauche ich Unterstützung. Die Idee kam zwar von mir, aber die Unterstützung vom Verein. Dort kam die Aktion auch sehr gut an. Ich glaube, man muss solche Sachen einfach mal beginnen. Wenn sie dann gut laufen, ist beim nächsten Durchgang die Motivation intern auch noch höher.

Worin lag konkret der Vorteil, den Verein im Rücken zu haben?

Wenn man so etwas auf eigene Faust macht, müsste man eine gesonderte Versicherung abschließen, was sicherlich einen Großteil der Spendeneinnahmen verschlungen hätte. Außerdem ist der Organisationsaufwand nicht zu unterschätzen. Alleine was die zurückzulegenden Wege am Tag der Veranstaltung selbst betrifft mit dem Beschaffen und Transport von Bierbänken und Getränken. Aus dem Versicherungs- und dem Unterstützungsaspekt war es naheliegend, dass ich den Musikverein mit ins Boot hole.

Wie hat sich die Suche nach einer passenden Fläche gestaltet?

Es war gar nicht so einfach, eine Fläche zu finden. Auf den Äckern stand zum Teil noch der Mais oder es war schon Wintergetreide gesät. Auf den Feldern warteten zum Teil noch die Kürbisse auf die Ernte. Wiesen werden genutzt, um Futter für die Kühe zu holen. Die Stadt stellt für solche Aktionen leider keine Flächen zur Verfügung. Es war daher eine glückliche Fügung und Beziehungen zwischen unseren Landwirten in Kluftern, dass wir eine Fläche bekommen konnten.

Hat es einen tieferen Sinn, dass Sie den Wettbewerb am Erntedankfest ausgerichtet haben?

Das Erntedankfest ist ein Tag des Dankes. Ein Dank ursprünglich und immer noch für die Erträge der Ernte, die wir im Gegensatz zu vielen Ländern hier in unserem wohlhabenden Land einfahren können. Ein Dank aber auch grundsätzlich dafür, dass es uns doch über alles gesehen ganz gut geht.

Was haben Sie mit den geschaufelten Löchern nach dem Wettbewerb angestellt?

Dafür, dass wir die private Fläche benutzen durften, war es natürlich die Voraussetzung, die Löcher hinterher wieder zuzuschaufeln. Manche haben auch gesagt, man hätte etwas mit den Löchern machen können. Etwa einen Baum reinpflanzen, aber aus meiner Sicht wäre die Symbolik des Brunnenbaus nicht mehr erfüllt und dann zu weit gefasst.

Wem kam das Spendengeld zugute?

Während meines Schuldienstes am Bildungszentrum Parkschule Kressbronn lernte ich ein Projekt kennen, bei dem eine Kantine für Schulkinder in Ondogou in Mali gefördert wird, die täglich 700 Kinder versorgt. Das Projekt ist über eine Städtepartnerschaft entstanden und wird schon lange gefördert. Es war mir wichtig, ein Spendenziel zu finden, bei dem erstens ein persönlicher Bezug besteht, und zweitens die Leute, die Geld spenden, wissen, dass das Geld direkt zum Bestimmungsort geht.

Steht es schon fest, dass es eine zweite Auflage des Wettbewerbs um die goldene Schaufel geben wird?

Wir haben schon einige Ideen. Es müssen jedoch noch einige Dinge abgeklärt werden. Wie oben bereits erklärt, wäre dann das Erntedankfest 2019, also der 6. Oktober, der passende Termin. Dann mit noch mehr Teilnehmern aus der Umgebung, beispielsweise aus Vereinen, Betrieben und Schulklassen.

Zur Person Sebastian Thoma ist 31 Jahre alt und wohnt aktuell in Konstanz. Er ist Lehrer für die Fächer Musik, Mathematik und Physik an der Realschule in Radolfzell. Aus seinem Beruf heraus liegt ihm die Förderung und Unterstützung von Kindern besonders am Herzen. Eine gute schulische Ausbildung ist für ihn ein bedeutender Faktor, wenn es darum geht, eine gute Zukunft zu haben. Von Kindesbeinen an ist Thoma im Musikverein Kluftern und war bereits einige Jahre lang der Jugendleiter des Vereins. Musik bedeutet ihm sehr viel, so spielt er aktuell auch in anderen Orchestern wie dem Sinfonieorchester der Universität Konstanz oder dem Sinfonischen Blasorchester Ulm. Neben der Musik ist das Reisen eines seiner größten Hobbys, um die Welt kennenzulernen. Zum Entspannen ist für Thoma ein kleiner Segelausflug auf dem Bodensee das Richtige.

