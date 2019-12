Sie nennen ihn Eduard. Jenen Wurm mit unstillbarem Appetit, grün und prall wie die Raupe Nimmersatt. Eduard hat Schuld. In seiner Gefräßigkeit verschlang er sämtliche Brotkrumen, mit denen die beiden Kinder ihren Heimweg markierten. Gretel und Hänsel heißen sie, wurden von ihren Eltern in den tiefen Wald geschickt, weil‘s dort angeblich das beste Brennholz gebe. In Wahrheit aber, so weiß jeder, wollte die Mutter, eine ziemlich böse Frau, wie aus dem süßlich-falschen Unterton deutlich herauszuhören ist, die beiden zusätzlichen Esser in der Holzhacker-Kleinfamilie nur loswerden. Schließlich sind die Zeiten schlecht. Teuerung beutelt das Land. Da braucht es pragmatische Lösungen.

Für Hänsel und Gretel führt kein Weg zurück zu den Eltern

Die Krumen sind fort. Kein Weg führt zurück zu den Eltern. Doch bevor es nun weiter geht, immer tiefer ins Gehölz, ein Blick auf die Kulisse im Haus Im Weinberg. Die ist denkbar schlicht. Sie besteht aus Tuch und ein paar Tannenzweigen. Das böse Elternpaar sind zwei Lampenschirm-Gesichter aus gebogenem Draht.

Knusper, knusper, knäuschen ... Die gesamte Bühnendekoration ist sehr liebevoll gestaltet. | Bild: Jörg Büsche

Hänsel und Gretel kommen als Handpuppen daher – wie aus dem Kasperle-Theater. Die böse Hexe aber wechselt und verwandelt sich. Mal ist sie groß, geschminkt, Schauspielerin in langem, rot flatternden Gewand vor orange zuckendem Hintergrund mit keifender Stimme. Mal ist sie Handpuppe, klein – und das Keifen in falsche Freundlichkeit verrückend.

Aus den Schoss der Lehrerin geflüchtet

Beim jungen Publikum macht das nachhaltigen Eindruck. Hier hat ein Junge, dort ein Mädchen sich auf den Schoss einer Lehrerin geflüchtet, traut sich kaum hinzuschauen zum schlimmen Geschehen auf der Bühne. Tatsächlich ist‘s gar nicht so schlimm, wie es klingt.

Bei Licht betrachtet sieht die böse Hexe gar nicht so gefährlich aus. | Bild: Jörg Büsche

In den Ofen wird die Hexe zwar geschubst, doch ist nichts zu sehen. Und der üble Hänsel-Mäst-Käfig in der Hexenküche ist bloß ein Spinnengewebe – vollgepackt mit Leckereien. Und immerzu lockert das „Salzburger Figurentheater“ ihr Puppenspiel mit „Show-Einlagen“ auf. Da singen dann Gummistiefel im Terzett – oder Kochtöpfe mit lustigen Rührlöffel-Augen. Obendrein taucht die Mondfrau alles in beruhigend gedämpftes Blau-Licht.

Am Ende kommt es zu einem guten Ausgang

Alles wirkt, als wär‘s ein Märchen-Film. Zudem tröstet die Mondfrau mit mild-warmer Stimme – und schimpft trotzdem ein bisschen mit Eduard, dem Unglücks-Wurm, weil der die Brotkrumen allesamt aufgefressen hat. Sodass das Unheil seinen Verlauf nahm, am Ende aber doch den guten Ausgang.

Hingerissene Zuschauer bei der Figurentheater-Sowieso-Inszenierung im Haus Im Weinberg. | Bild: Jörg Büsche

Woraufhin die Künstlerinnen ihre Puppen getrost entzaubern dürfen. Sie zeigen den Kindern, was hinter beziehungsweise in der Hexe steckt. So haben sie es auch schon bei früheren Auftritten für die Leimbacher Grundschüler gehalten. Stets sind sie auf große Neugier gestoßen. „Pappmasche, die ist ganz einfach anzurühren“, erklärt eine der drei. „Dann könnt ihr euer eigenes Puppenspiel machen.“ Bis sich das Bühnengeschehen so meisterhaft wie von den drei Salzburgerinnen darstellt, dürfte es indes noch etlicher weiterer Kunstgriffe brauchen.

