Die einen sind rund, die anderen länglich. Unansehnlich sind sie alle. Das bewirkt der die Wurzel überziehende dunkle Schorf. Die Rede ist vom schwarzen Rettich, auch Winterrettich genannt. „Geerntet wird er jetzt“, erklärt Markthändler Alf Meuser vom Hofgut im nahen Rimpertsweiler. Bei ihnen zähle die hässliche Knolle zu den Hauptanbaupflanzen. In diesen Wochen geerntet, werde der Rettich dann gelagert. Oder direkt verkauft: „Wir bieten den schwarzen Rettich auf Wochenmärkten an.“ Das Hofgut beliefert aber auch Bioläden und sogar Großhändler.

Rettichsuppe Zutaten: 80 g schwarzer Rettich, 200 g mehlige Kartoffeln, ½ Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, ½ EL Pflanzenöl, Salz, Pfeffer, 50 ml trockener Weißwein, 350 ml Gemüsefond, 100 g Schmelzkäse, etwas Zitronensaft. Zubereitung: Rettich und Kartoffeln schälen und würfeln, Zwiebeln und Knoblauch hacken. Beides im Öl anschwitzen, dann den Rettich hinzu, mitanschwitzen. Salz, Pfeffer, mit Wein ablöschen, dann kochen, bis Flüssigkeit verdunstet, Fond angießen, 20 Minuten köcheln lassen, dann pürieren, Schmelzkäse hinzu unterrühren, Zitronensaft ebenso. Fertig! Guten Appetit!

Weitere Hauptanbaupflanzen seien etwa Pastinaken oder Rote Bete. Beide ebenfalls sehr gesund, betont Alf Meuser. Nur sei das Wissen, wie hilfreich diese alten Pflanzenarten seien, leider in Vergessenheit geraten. Die Kenner freilich schwören auf die antibakterielle, entzündungshemmende und vor allem schleimlösende Wirkung des Winterrettichs.

„Den Deckel, also das obere Viertel abschneiden“, erklärt der Markthändler, wie man aus schwarzem Rettich einen Hustensaft bereitet. Das größere Stück wird ausgehöhlt. Wo zuvor das Fruchtfleisch war, kommt nun Kandiszucker und ein Esslöffel Honig hinein, nachdem die so entstandene Schale mit einer Nadel durchlöchert wurde. Honig, Kandis, Fruchtfleisch mischen sich zu flüssigem Seim, der in ein untergestelltes Glas tropft. „Man kann den schwarzen Rettich aber auch gut zum Vesper essen“, versichert Meuser. Mindestens ebenso gut wie den weniger unansehnlicheren weißen Rettich.