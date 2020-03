von Stefanie Noswitz und Toni Ganter

Nun ist es amtlich: Die Schulen und Kindergärten bleiben aufgrund der Corona-Krise ab Dienstag, 17. März, auch in ganz Baden-Württemberg geschlossen. Am Markdorfer Bildungszentrum betrifft das rund 1600 Schüler und Schülerinnen und ein Team von rund 100 Lehrern und Lehrerinnen. „Das ist eine Situation, die es so noch nicht gegeben hat“, sagt Veronika Elflein, Rektorin des Schulverbundes. Am Montag, 16.März, wird der Schulbetrieb bis zur fünften Stunde stattfinden, diese Zeit wird genutzt, um die Schüler zu informieren und organisatorische Sachen zu besprechen. Um 12.15 Uhr endet dann der Unterricht.

Bereits im Laufe der Woche habe man sich auf alle Eventualitäten vorbereitet, sagt Elflein. So wurde zum Beispiel in den vergangen Tage eine Online-Plattform eingerichtet, auf der die Schüler in den kommenden Wochen über die Homepage der Schule Lernaufträge erhalten und sich mit den Lehrern austauschen können. Hierfür wurde bereits die Rubrik „Lernen“ eingerichtet. Diese können die Kinder ab Dienstag anklicken, darunter finden sie dann ihre jeweilige Klasse. Hier gibt es die Ordner „Deutsch“, „Mathematik“ und „Englisch“. Alle Aufgaben der Lehrer werden eingestellt und regelmäßig aktualisiert. Auch Lösungen werden abrufbar sein.

Am Freitagvormittag stehen noch viele Fahrräder vor dem Bildungszentrum. Ab Dienstag ist die Schule geschlossen. 1600 Schüler müssen dann zuhause bleiben. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Diese Möglichkeit gibt es am Gymnasium zwar nicht, doch auch hier wird man über „WebUntis“ – eine Stundenplansoftware mit den Schülern in Kontakt bleiben und digital Aufträge verschicken, sowohl in den Haupt- als auch in den Nebenfächern. „Wir können das auf alle Klasse herunterziehen und anwenden“, sagt Roger Brand, stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums. Denn nur weil die schulische Einrichtung geschlossen sei, bedeute dass nicht, dass die Schüler ab sofort Ferien haben.

Nach den Osterferien stehen Abschlussprüfungen an

Das gilt besonders für die Schüler, die direkt nach den Osterferien ihre Abschlussprüfungen schreiben. „Wir sind glücklicherweise mit den Stoff durch, jetzt wäre es ans Wiederholen gegangen“, sagt Veronika Elflein. Für die Abiturienten und Realschüler sollen keine Nachteile entstehen, Stand heute werden die Prüfungen aber stattfinden.

Was nicht stattfinden oder verschoben wird, sind alle Veranstaltungen, die mit der Schule zutun haben. Alle Klassenfahrten, Schüleraustausche, Elternabende, Wettbewerbe und Wettkämpfe wie beispielsweise „Jugend trainiert für Olympia„ sind ausgesetzt. Die Vergleichsarbeit VERA 8 Mathematik am Montag ist ersatzlos gestrichen worden.

Die Stimmung an der Schule beschreiben die Rektoren als ernst, aber ruhig. Die Schüler hätten einen großen Gesprächsbedarf und die Zeit dafür würden sich auch alle Lehrer nehmen. Rund 30 Schüler und vier Lehrer von beiden Schulen hätten nach den Fasnachtsferien für einige Tage zuhause bleiben müssen oder sind es noch, weil sie sich in Risikogebieten aufgehalten haben. „Wahrscheinlich wäre es die bessere Lösung gewesen, die Fasnachtsferien zu verlängern“, sagt Brand.

Rektoren vertrauen auf „verantwortungsvolle Entscheidung“

Die Schulleitung habe sich bemüht, alle Empfehlungen des Kultusministeriums umzusetzen. „Uns ging es darum, auf die Ernsthaftigkeit des Themas hinzuweisen, die Schüler zu beruhigen und keine Panik aufkommen zu lassen“, sagt Elflein. Sie vertraut darauf, dass eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen worden ist. Veronika Elflein und Roger Brand werden nun die besten Möglichkeiten für das Bildungszentrum umsetzen.

Die Eltern werden über E-Mail informiert und auf der Homepage werden die Ereignisse ständig aktualisiert. „Ich habe den Livestream aus Stuttgart mitverfolgt“, berichtet Ralph Spieth, Elternbeiratsvorsitzender am BZM. „Alle Eltern mit denen ich gesprochen habe, sind der Meinung, dass diese Entscheidung überfällig war – auch wenn es in Einzelfällen organisatorische Probleme in Sachen Beruf und Kinderbetreuung geben kann.“

Ralf Spieth | Bild: Ganter, Toni

Noch am Samstag wird von der Schulleitung ein Elternbrief verschickt, um die Eltern auf dem Laufenden zu halten. Spieth lobt, dass der Schulverbund in seinem Internetauftritt eine Lernplattform einrichtet, um die Schüler mit Aufgaben in Hauptfächern zu versorgen. Dies sortiert nach Klassenstufen und Klassenlehrern. Die Klassenlehrer seien per E-Mail erreichbar. „Da wird mehr gemacht, als notwendig gewesen wäre“, sagt er.

Kindergarten-Eltern stehen vor einer großen Herausforderung

Bei den Kindergarten-Eltern sei die Nachricht von der Schließung doch sehr überraschend gekommen, sagt Kristina Dietrich, Elternbeiratsvorsitzende der Markdorfer Kindergärten, über erste Reaktionen nach der Bekanntgabe der Landesregierung. „Viele Familien stehen nun vor der Herausforderung, wie sie mit der Situation umgehen sollen“, so Dietrich.

Kristina Dietrich | Bild: Keutner, Christiane (Extern)

Nicht alle Eltern könnten im Home-Office arbeiten und auf die Betreuung seitens der Großeltern sollte laut Empfehlung von Experten verzichtet werden. „Es herrscht doch eine gewisse Verunsicherung und das Wochenende wird nun sicher genutzt werden, um Abläufe zu organisieren“; sagt Dietrich.

Bürgermeister Georg Riedmann lobt die Entscheidung

Laut Bürgermeister Georg Riedmann werden die Eltern von Kindergartenkindern über die Kita-Info-App in Echtzeit informiert.“ Eltern von Schulkindern werden die Informationen von der Jakob-Gretser-Schule und von der Grundschule Leimbach erhalten. Es sei eine gute Entscheidung, den Schulen den bevorstehenden Montag zur Klärung von organisatorischen Abläufen zu geben, ehe die Schulen geschlossen werden, so Riedmann.

Für besondere Personengruppen wie beispielsweise Angehörige von Polizei, Feuerwehr, Pflegekräften, medizinischem Personal werde bei Bedarf eine Notfallbetreuung der Kinder gewährleistet. „Da werden wir und streng an die Landesempfehlung halten.“ Gemeinsam mit den Rektoren werde es eine entsprechende Anfrage an die Eltern geben.

Kein Betrieb an der Jakob-Gretser-Grundschule. | Bild: Grupp, Helmar

Andreas Geiger, Schulleiter der Jakob-Gretser-Schule, wird auch ab Dienstag weiterhin vor Ort an der Schule sein. Den Montag werden er und sein Team nutzen, um den Schülern Grundsatzaufgaben in den Kernbereichen Deutsch und Mathe mit nach Hause zugeben. „Uns ist es wichtig, dass die Schüler nichts verlernen“, sagt Geiger und empfiehlt, dass die Kinder viel lesen sollen.

Aktuelle Informationen auf der Homepage der Grundschule

Die Grundschule wird am Montag um 12.20 Uhr den kompletten Schulbetrieb einstellen. Die Schulleitung wird dann ab 12:20 Uhr mit den Lehrkräften das weitere Vorgehen absprechen, heißt es auf der Homepage der Schule. Alle weiteren Maßnahmen werde man den Eltern zeitnah über alle möglichen Informationskanäle zukommen lassen. Andreas Geiger erwartet noch nähere Ausführungsanweisungen der Kultusverwaltung am Montagmorgen. Dazu werden mögliche Aufgabenstellungen für die Schülerinnen und Schüler in der Zeit zuhause, mögliche Ausnahmeregelungen für die Betreuung geklärt und an die Eltern weitergeleitet werden. Die Eltern sollen regelmäßg die Homepage der Schule aufrufen, um sich aktuell auf dem Laufenden zu halten.