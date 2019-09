von Kerstin Oettle

Nicht mehr lang, dann steht für zahlreiche Kinder ein besonderer Moment bevor: die Einschulung. Doch mit der Vorfreude der Kleinen ist für die Großen auch ein finanzieller Aufwand verbunden, denn vieles muss angeschafft werden. Der SÜDKURIER hat mit Familie Kärcher aus Markdorf gesprochen und sie beim Kauf der Erstausstattung für Tochter Luisa begleitet.

Das große Einkaufen beginnt

Mit dem „Kita-Rausschmiss“, so heißt das Abschiedsfest der Vorschulkinder im Leimbacher Kindergarten, erhalten die Familien die Materialliste von der neuen Schule. Dann beginnt das große Einkaufen, auch für Familie Kärcher. Die kleine Luisa ist das jüngste Kind der Familie, das nun in die Schule kommt, „doch etwas Aufregung ist auch beim dritten Kind dabei“, berichtet Mama Jasmin Kärcher.

Luisas Mutter Jasmin Kärcher fiebert mit ihrer Tochter mit: „Mit dem Basteln der Schultüte muss ich mich ranhalten, aber sie wird rechtzeitig fertig sein.“ | Bild: Oettle, Kerstin

Schulranzenset schlägt mit 260 Euro zu Buche

Nach einem Schulranzen haben sich Luisa und ihre Mutter bereits im März umgeschaut. Eine fachkundige Beratung war ihnen dabei wichtig, insbesondere was die Rückenpolsterung, die Reflektoren oder das Eigengewicht angeht, erklärt Jasmin Kärcher. Für Luisa war vor allem das Design wichtig. „Ich habe jetzt ein Pferdchen und ein schönes Muster auf meinem Schulranzen“, erzählt die Sechsjährige, die in ihrer Freizeit am liebsten Fußball beim Sportclub Markdorf spielt.

Bei einem Schreibwarenhändler in Friedrichshafen wurden die beiden nicht nur fündig, sondern auch „sehr gut beraten und wir zahlten gerne den Betrag von 260 Euro für das neue Schulranzenset“, sagt Jasmin Kärcher. Das Set besteht aus Ranzen, Sportbeutel, Federmäppchen mit Füllung, Schlampermäppchen plus Einschulungspäckchen mit verschiedenen Utensilien, zum Beispiel einem Tuschkasten.

55 Euro für Schreib- und Bastelmaterialien

Zusätzlich sind auf den Listen der Markdorfer und Leimbacher Grundschule Dinge wie Bleistifte, Füller, Farbstifte, Radiergummi, Lineal, Klebestift, Pinsel und Schere vermerkt. Unterschiedlich wird es mit den Heften und Umschlägen gehandhabt.

Die Leimbacher Eltern zahlen beim ersten Elternabend einen bestimmten Betrag und bekommen sämtliche Papiermaterialien ausgehändigt, während die Markdorfer eine Liste mit allen benötigten Heften erhalten. „Wir bitten die Eltern unserer Erstklässler, möglichst Hefte und Blöcke aus Recyclingpapier zu kaufen“, sagt Sabine Herzog, Lehrerin der Jakob-Gretser-Grundschule in Markdorf.

Insgesamt kommen für diese genannten Materialien ungefähr 55 Euro an Ausgaben auf die Erstklässler-Eltern zu. Weitere Anschaffungen zum Schulbeginn sollten Sportkleidung, Trinkflasche, Vesperbox oder ein Regenschutz sein.

Nicht alles muss neu gekauft werden

Jasmin Kärcher findet nicht, dass diese Dinge zwingend neu gekauft werden müssen. „Das sind Posten, die wir einfach von Luisa aus dem Kindergarten übernehmen“, sagt sie. „Wenn sie aus ihrem Turnzeug rausgewachsen ist, bekommt sie neue Sachen und werden die anderen Dinge langsam unhygienisch, werden auch diese selbstverständlich ersetzt.“

Auch in der Schule spielt dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit eine Rolle, wie Lehrerin Sabine Herzog von der Jakob-Gretser-Grundschule erklärt: „Wir versuchen, wenn es möglich ist, angefangene Hefte eines Unterrichtsfach mit in das nächste Schuljahr zu nehmen, um darin weiter zu schreiben.“

Grundschullehrerin Sabine Herzog freut sich auf die neuen Erstklässler. Den Eltern gab sie Listen und Tipps für die Erstausstattung ihrer Kinder mit. | Bild: Oettle, Kerstin

Rechnen, schreiben, zeichnen, lesen: Schulkinder brauchen auch zu Hause einen Platz für Hausaufgaben. „Optimal wären kindgerechte Möbel, die verstellbar sind und mitwachsen“, weiß Möbelverkäufer Hans Fischer aus Ravensburg. Kinder-Schreibtische seien für circa 100 bis 500 Euro im Handel zu bekommen.

Das kommt bei Familie Kärcher in die Schultüte

Doch bevor Luisa Kärcher an Hausaufgaben denkt, gehen ihre Gedanken und wohl die der meisten Erstklässler erst mal in Richtung Schultüte. Was wird da wohl alles drin sein? Luisa bekommt eine von der Mutter gestaltete Pferde-Schultüte. „Zwei Geschenke sind inhaltlich immer gleich bei unseren Kindern“, erzählt die dreifache Mutter.

„Jedes Kind bekommt zur Einschulung eine Armbanduhr als Zeichen dafür, dass es jetzt Zeit ist, dass du in die Schule kommst“, sagt sie und strahlt dabei ihre jüngste Tochter an. „Und um dieses Großsein zu unterstreichen, gibt es für jedes unserer Kinder den ersten eigenen Hausschlüssel mit individuellem Anhänger in die Schultüte„, erklärt Kärcher weiter. Was darüber hinaus in den Schultüten nicht fehlen dürfe, seien viele Süßigkeiten und ein Kuscheltier.

Vorfreude überwiegt

Damit der Tag der Einschulung für die Kleinen unvergesslich bleibt, gibt es eine Feierstunde in den Grundschulen und meist im Anschluss ein Festessen im Kreise der Familie. „Es ist sicher ein kostspieliger Übergang vom Kindergarten in die Schule“, findet Jasmin Kärcher. „Aber in erster Linie ist es aufregend für die Kinder und alle sind in Vorfreude auf ihren großen Tag.“