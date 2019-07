„Aceton, Vinylchlorid, Blei, Cadmium, Arsen...“: Die neunjährige Lara zählt auf, welche Giftstoffe in Zigarettenkippen enthalten sind. Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden der Jakob-Gretser-Grundschule steht das Mädchen in der Markdorfer Innenstadt und spricht Passanten an. Die Kinder waren mit Fragebögen zum Thema Zigaretten ausgestattet, die als Quiz gestaltet waren. Teils ließen die Schüler Zahlen erraten.Wie groß ist der Zigarettenkonsum weltweit? Teils ließen sie abschätzen, welche Folgen das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen hat. „Da sind irre viele giftige Stoffe drin“, erklärte Lara.

Lob von Passanten

Der Einsatz für die sinnvolle Sache kam bei den Passanten gut an, sagt Sabine Herzog, der Klassenlehrerin, die sich mit ihren Schülern um das Thema Zigarettenkippen gekümmert hat. Einige äußerten ihr Feedback direkt – wie Ingeborg Schmitt: „Mir hat das Interview Spaß gemacht“, obgleich es sich um ein ziemlich ernstes Thema handelt. Andere reagierten erst später, schrieben eine Mail an die Lehrerin, loben den Einsatz für die Umwelt.

Großes Gefäß mit abertausenden Kippen

„Darauf gebracht hat uns die Aktion von BUND und christlichem Bildungswerk im Frühjahr“, erklärt Lehrerin Sabine Herzog. Bei einem Infotag wurden die Gefahren von Mikroplastik für Gewässer, aber auch Ackerböden dargestellt. „Wir haben daraufhin bei der Stadtputzete in der Innenstadt Zigarettenfilter eingesammelt“, beschreibt die Lehrerin. Ein großes Gefäß mit abertausenden Kippen darin zeigt das Ergebnis dieser Bemühungen. Noch beeindruckender als die schiere Menge ist, was die Schüler erzählen. „Fische, die in einem Becken mit Kippen darin schwimmen, sind nach einer halben Stunde tot“, erläutert Ella, 9, was sie in einem Film gesehen hat. Sie berichtet auch, dass das Gros der in der Markdorfer Innenstadt Angesprochenen Interesse gezeigt habe.