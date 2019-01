von Mona Lippisch

Eines haben die Mitglieder der Roboter-AG des Bildungszentrums (BZM) Markdorf gemeinsam: Spaß an der Technik und dem Programmieren. Umso mehr freuen sie sich mit ihren Betreuern über einen Zuschuss des Landkreises in Höhe von 10 000 Euro. "Die Materialien für unsere Roboter sind teuer. Wir haben mittlerweile nämlich richtige High-Tech-Elemente verbaut", erzählt der 15-jährige Marlon bei der offiziellen Feierstunde mit Lehrern, Ehrenamtlichen, der Schulleitung und Vertretern des Landratsamt Bodenseekreis in den Räumen des BZM.

Die teuren Elemente, die in den Robotern verbaut werden, seien wichtig, um bei den Wettkämpfen vorne mitzumischen. "Die Technik bleibt nicht stehen, die verändert sich", sagt Marlon weiter. Gemeinsam mit seinen beiden Klassenkameraden Moritz und Matthis tüftelt der Schüler jeden Freitagnachmittag in der AG am optimalen Roboter. Gleichzeitig bilden die drei Jungs ein Wettkampf-Team.

Matthis, Moritz und Marlon (von links) besuchen die 8. Klasse am Bildungszentrum Markdorf und sind Mitglieder in der Roboter AG. Derzeit bereiten sie sich auf einen Wettkampf in Vöhringen vor. | Bild: Mona Lippisch

Turnier-Atmosphäre ist besonders

"Wir haben erst bei einem Turnier mitgemacht, aber das war wirklich schon was Tolles", sagt Moritz und meint damit nicht nur die Atmosphäre, sondern auch die Zusammenarbeit mit seinen Teamkameraden. "Wir haben zwar nur den vierten Platz belegt, aber es war super lustig und beim nächsten Mal sind wir sicherlich besser", sagt Moritz optimistisch.

Schon lange mit von der Roboter-Partie ist der 18-jährige Tom. "Ich bin seit der 7. Klasse dabei", blickt er zurück. Schon immer habe er sich an technischen Problemen interessiert und Gefallen am Programmieren gefunden. "Es ist nie gleich, es bleibt immer spannend, weil stets andere Schwierigkeiten auftreten", begründet Tom sein Interesse an der Robotik.

Tom Einhaus (18) ist seit sechs Jahren Mitglied in der Roboter-AG des BZM. | Bild: Mona Lippisch

Einen technischen Beruf zu ergreifen, wäre für den 18-Jährigen zwar naheliegend, er möchte sich aber lieber im sozialen Bereich umschauen. "Das Programmieren als Hobby weiterzumachen ist für mich optimal", findet Tom.

Ehrenamtliche Helfer sind wichtig

Neben den engagierten und voll Tatendrang strebenden Schülern sind die Betreuer der AG eine wichtige Komponente. "Ohne die Hilfe der Ehrenamtlichen würde so einiges nicht funktionieren", bestätigt Christian Heinzel, Leiter der Robotik-AG den Eindruck. Umso wichtiger ist es für ihn, dass diese Helfer nicht wegfallen. "Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Leuten, die Lust auf Technik, die Arbeit mit Jugendlichen haben und uns unterstützen wollen", ergänzt Heinzel.

Freuen sich über 10 000 Euro vom Landkreis (von links): Thomas Hilpert (Landratsamt Bodenseekreis), Diana Amann (Schulleiterin BZM), Boll, Klaus Kümpel (ehrenamtlicher Helfer), Christian Heinzel (Leiter der AG) sowie Andrea Wodtko und Uwe Preuß (beides ehrenamtliche Helfer) | Bild: Mona Lippisch

Ein Paradebeispiel ist Klaus Kümpel. Der Rentner ist seit mehr als zehn Jahren ehrenamtlich für die AG am BZM tätig. "Es macht mir einfach Spaß, auch wenn die Arbeit mit jungen Menschen manchmal anstrengend sein kann", sagt der gelernte Elektrotechniker. Kümpel freut sich über jeden Pokal, der bei einem nationalen oder internationalen Wettkampf gewonnen wird, über jeden Geistesblitz eines Schülers und über die Momente, in denen kleine und große Probleme gelöst werden: "Ich hoffe, dass sich später jemand findet, der diese Arbeit mit genau so einem Herzblut macht, wie ich. Denn ich bin ja schließlich auch nicht mehr der Jüngste."