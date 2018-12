Ein Meinungsbild zum Thema Bischofsschloss und Rathaus-Umzug haben sich gestern Schüler des Markdorfer Bildungszentrums gemacht. Die höheren Klassen von Schulverbund und Gymnasium ließen sich zunächst von Bürgermeister Georg Riedmann und Heiner Sondermann, Vertreter der überparteilichen Initiative Bischofsschloss, deren Standpunkte erläutern. Kernthema: der geplante Umzug der städtischen Verwaltung ins historische Bischofsschloss, das dafür umgebaut werden müsste. Danach konnten die Jugendlichen gezielte Fragen stellen – und schließlich auf einem Wahlzettel probehalber abstimmen. Am Sonntag steht der Bürgerentscheid zum Rathausumzug an, ein Teil der Schüler darf mitstimmen.

Heiner Sondermann (von links) von der Initiative Bischofsschloss, Bürgermeister Georg Riedmann und die Moderatorinnen Elena Koch und Helene Uhlig lauschen den Schülerfragen. | Bild: Jörg Büsche

Im Juli hatte der Gemeinderat für den Umbau des Bischofsschlosses in eine zeitgemäße Rathausverwaltung gestimmt. Das Ergebnis der Schüler-Abstimmung fiel unentschieden aus: Den 89 Befürwortern des Schloss-Umbaus standen 89 Stimmen entgegen, die Umbau und Rathausumzug ablehnen. 13 Stimmen waren ungültig.

Was passiert bei welchem Wahlausgang?

Was, wenn der Bürgerentscheid am Sonntag ebenfalls ein Patt brächte? Das hatten die rund 200 Schüler im Theaterstudio des Bildungszentrums nicht gefragt. So konnte Bürgermeister Riedmann zwar beantworten, was geschieht, wenn die Bürger gegen den Rathausumzug stimmen. „Dann kommt auf die Verwaltungsmitarbeiter eine sehr lange Phase des Staubs, des Baustellen-Lärms und anderer Unannehmlichkeiten zu“, sagte Riemann. Denn der von Heiner Sondermann in den Raum gestellte Umzug in einen an der Ravensburger Straße zu errichtenden Neubau sei aus seiner Sicht nicht praktikabel. Sondermann hatte skizziert, dass man in diesem Neubau dann etwas zusammenrücken könne, während in der Zwischenzeit das alte Rathausgebäude aus den End-60ern saniert wird.

Naomie Leonie Leberl ist skeptisch: "Sollte die Verwaltung ins Schloss einziehen, verliert Markdorf sein Aushängeschild. Als Rathaus hätte das Gebäude gar keine Anziehungskraft." | Bild: Heuser, Christoph

Kostenmodelle beider Seiten

Riedmann und Sondermann waren von Elena Koch und Helena Uhlig, den beiden 16-jährigen Moderatorinnen der Runde, nach ihren Kostenmodellen gefragt worden. Beide hatten detailliert geantwortet und erläutert, warum die von der Gegenseite vorgetragenen Zahlen an der Problematik vorbeirechnen. Ein Schüler fragte, „warum die vielen Millionen nicht für sinnvolle Dinge ausgegeben werden – zum Beispiel für funktionierende Ampelanlagen?“

"Das interessiert mich schon, was aus dem Bischofsschloss wird. Es ist ja schließlich ein zentraler Punkt in Markdorf. Und es betrifft uns alle", sagt Hanna Muff, 15. | Bild: Jörg Büsche

Barrierefreiheit als Problem

Einen anderen Schüler-Vorschlag, aus dem Bischofsschloss ein Museum zu machen, griff Bürgermeister Riedmann auf – und fragte zurück. „Was soll dort denn hinein?“ Zudem sei dann das Problem der Barrierefreiheit noch größer als in einem Verwaltungsbau. Denn die Sachbearbeiter könnten zu einem gehbeeinträchtigten Bürger kommen – Museumsvitrinen aber nicht. Die nicht vorhandene Barrierefreiheit hatte Heiner Sondermann eingangs neben der Kostenfrage und der Frage nach dem Sinn analoge Verwaltung in Zeiten der Digitalisierung als einen Grund für seine Ablehnung des Bischofsschlosses angeführt.

Sejla Mehmedocic, 15: "Ich finde, dass Bürgermeister gut argumentiert hat. Vorher hatte ich Zweifel. Jetzt sehe ich die Sache anders – bin für den Umzug." | Bild: Jörg Büsche

Nach seiner Einschätzung des Bürgerentscheid-Ergebnisses gefragt, wollte Georg Riedmann jedoch keine Antwort geben. „Das mache ich nicht – da bin ich etwas abergläubisch.“

Nicht alle Schüler hatten das Thema Rathausumzug ins Bischofsschloss in den vergangenen Wochen im Unterricht besprochen. Veronika Elflein, koordinierende Schulleiterin am BZM, sagte zu Anfang der Gesprächsrunde: „Diese Diskussion ist ein Beispiel für gelebte Demokratie.“ Der Umgang der beiden Kontrahenten war entsprechend ausgesprochen fair.

Schüler des Schulverbunds und des Gymnasiums verfolgen den Argumentationsaustausch von Heiner Sondermann und Bürgermeister Georg Riedmann. | Bild: Jörg Büsche

