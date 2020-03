Kraken sind selten Sympathieträger. In Büchern, Comics oder Filmen bedeutet die Begegnung mit ihnen meistens Gefahr. Nicht so bei dem Exemplar, das im Eingangsbereich des Bildungszentrums Markdorf (BZM) zu sehen ist. Seline Russolillio und Emily Porzet, beide 15 Jahre alt, haben das Exemplar aus Pappmaché geformt und mit warmem Rot bemalt.

„Ich mag Oktopusse“, erklärt Porzet. Was man dem roten Kraken durchaus ansieht. Denn er hat ein freundliches Gesicht, auch wenn er ein wenig verdutzt schaut – haften seine etwa 60 Saugnäpfe, allesamt aus kleinen Pappbechern gefertigt, doch an Kunststoff, nicht an Tang oder Algen.

Der freundliche Oktopus thront auf einem kleinen Müllberg. „Wir wollten die zunehmende Verschmutzung der Meere aufgreifen“, erklärt Russolillio. Mit Getränkedosen, Plastikbehältern und Verpackungsmaterial aus Kunststoff zeigen die Schülerinnen, wohin der unbedachte Umgang mit nicht recycelten Materialien führt.

Schülerinnen gestalten einen Strand

Anna Schäfer und Alina Berger, ebenfalls beide 15 Jahre alt, stellen das gleiche Problem dar. Sie haben einen Strand gestaltet, auf dem Hufspuren, Spuren von Vögeln, aber auch menschliche Fußspuren zu sehen sind. Letztere gehen unvermittelt über in Papierstücke und Flaschenverschlüsse. Müll, der inzwischen häufig am Strand zu finden ist.

Rektorin staunt über Können

Die Rektorin des Schulverbunds, Veronika Elflein, staunt über das technische Können der beiden Schülerinnen. „Mich hat das Kunstwerk sehr beeindruckt.“ Das Strandbild haben die jungen Künstlerinnen in einer Sandkiste aufgenommen und dann mithilfe von Photoshop in eine Situation am Meer verwandelt.

Das Szenario am Strand wirkt auf den ersten Blick freundlich. Erst bei genauerem Betrachten fällt die Problematik auf. „Man wird zum Nachdenken angeregt. Deswegen wollte ich diese Arbeiten unbedingt im Eingangsbereich ausstellen“, erklärt Schulleiterin Elflein.

Weitere Themen sind EU und Frieden

Die Bilder und Skulpturen sind außerdem Wettbewerbsbeiträge. Der Oktopus, der Sandstrand und ein abgestorbener Baum, dem allerlei CO2-Emittenten mitgespielt haben, sowie weitere, nicht ausgestellte Arbeiten, werden beim „Europäischen Wettbewerb 2020“ eingereicht.

Über den Wettbewerb

Informationen im Internet: Der „Europäische Wettbewerb“ findet dieses Jahr zum 67. Mal statt. Allein aus der Bundesrepublik nehmen 85 000 Schüler aus 1300 Schulen teil. Ins Leben gerufen wurde der Wettbewerb im Jahr 1953 mit dem Hintergrund, dass sich junge Menschen auf kreative Weise mit dem Thema Europa befassen können. Mit Bild, Text, Collage, Video oder Film können die Teilnehmer ihre Gedanken zu europäischen Themen zum Ausdruck bringen. Mitmachen dürfen Schüler aller Jahrgangsstufen.Informationen im Internet: http://www.europaeischer-wettbewerb.de

Kunstlehrerin Caroline Engels sagt: „Da machen wir schon seit vielen, vielen Jahren mit.“ Andere Arbeiten der Teilnehmer befassen sich mit der Zukunft der EU oder dem Frieden. Den Schülern von Kunstlehrerin Caroline Engels lag indes das Klima mehr am Herzen.