Stefan Dittrich vom Regionalvorstand der Johanniter war mit einem Lastwagen gekommen, den die Schüler dann selbst mit ihren Spenden-Paketen beluden, damit sich die Empfänger in Rumänien, in Albanien oder in der Ukraine an den Festtagen über die Fracht der Johanniter-"Weihnachtstrucker" freuen können. "Letztes Jahr waren es übrigens rund 58 000", erklärte Stefan Dittrich. Er hofft, dass es im Jubiläumsjahr 2018 noch mehr werden.

"Dass sich Kinder und Jugendliche in unserem Alter über Zahnpasta oder Seife freuen, wenn sie das zu Weihnachten bekommen, dass hätte ich nie für möglich gehalten", sagt Aliya. Die 13-Jährige hat in dem von ihrer Lehrerin Monja Miez gezeigten Film über die Weihnachtstrucker der Johanniter gesehen: Wo Armut herrscht, gehören Hygiene-Artikel sehr wohl zum Luxus. Zu einem Luxus, der bei uns selbstverständlich, woanders aber so gut wie nie zu erreichen ist. Auch der elfjährige Noah hatte keine Vorstellung von der Bedürftigkeit. "Ich hab' das einfach nicht gewusst", erklärt er. So ging es vielen seiner Altersgenossen.

"Kinder sind immer sehr betroffen"

"Die Kinder sind immer sehr betroffen, wenn ich ihnen erkläre, unter welchen Bedingungen viele Familien in unseren osteuropäischen Nachbarländern leben müssen", erläutert BZM-Lehrerin Monja Miez, die sich in ihrer Freizeit für die Johanniter engagiert. In der Schule organisiert sie zum Beispiel den Sanitätsdienst.

Meinung Nein, wir geben nix! Immer weniger Deutsche spenden für einen guten Zweck von Angelika Wohlfrom Das könnte Sie auch interessieren

Außer Zahnpasta und Seife enthalten die Päckchen aber auch Schokolade, Bonbons oder Kakaopulver. So werden den Kindern in Rumänien oder in Albanien die Festtage etwas versüßt. "1000 Päckchen sind 2017 allein aus Oberschwaben gekommen", sagt Monja Miez. Allerdings sind Miez und Stefan Dittrich sich einig: "Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein." Eine Geste, "die den Leuten dort aber zeigt, dass sie nicht vergessen werden", wie Dittrich sagt.