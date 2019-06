Der Verein Klangwelt Rittersaal hat am Sonntagabend zu seinem letzten Konzert vor der Sommerpause eingeladen. Eldar Saparayev (Cello) und Stéphane Bölingen (Klavier) spielten im großen Saal der Mittleren Kaplanei Werke von Dimitri Schostakowitsch und Sergej Rachmaninow.

Dimitri Schostakowitsch und Sergej Rachmaninow

Auf dem Programm standen Rachmaninows Sonate g-Moll für Cello und Klavier. Eine Komposition, die er 1901 seinem Psychiater gewidmet hat, als Dank für die Genesung aus tiefer Depression und wiedererlangter Schaffenskraft. 33 Jahre jünger ist der andere Programmpunkt des Klangwelt-Konzerts: Die Sonate d-Moll für Cello und Klavier, ein frühes Kammermusikwerk, des 1906 in Petersburg geborenen Komponisten. Mit dem der damals 28-Jährige einigen Mut bewies.

Eldar Saparayev (Cello) und Stéphane Bölingen (Klavier). | Bild: Jörg Büsche

Mut, der der Sonate noch immer anzuhören ist. In einer Zeit, da Harmonie, da schöne Melodik, Eingängigkeit, ja ein liedhafter Charakter für alle Musik verlangt war – von den Funktionären der stalinistischen Sowjetunion. In einer Zeit, da sich das Diktat des „Sozialistischen Realismus“ durchsetzte, da schrieb Schostakowitsch Noten, die schroff, die sperrig, die teils sogar dissonant tönen.

Und wenngleich Bölingen manch heiter-übermütigen Purzler über die Tasten laufen lassen darf, Eldar Saparayevs brüsker Cellostrich weist solchen Frohsinn alsbald in Grenzen. Hell perlenden Stakkati steht düsteres Cellogrollen entgegen. Und will der eine oder der andere von beiden einen Melodiebogen entwickeln, so zerrt, so bürstet Schostakowitschs Komposition energisch dagegen.

Präzis und klar umgesetzt

Harmonie und Wohlklang begegnet allenfalls in kurzen, wehmütigen Phasen, als Wetterleuchten gewissermaßen. Beeindruckend, wie die beiden Schostakowitschs böses Treiben mit einer Kinderliederinnerung umsetzen. Präzis und klar – so wie es dieser komponierte Blick auf eine ideologisch gebundene Musikästhetik verlangt.

Wie anders klingt dagegen Rachmaninows Opus 19. Es begegnet auch hier der Effekt, dass manches durchaus vertraut ist – aus dem Klavierkonzert, auch hier, wie bei Schostakowitsch, dem zweiten Klavierkonzert. Umso interessanter aber, was Eldar Saparayev der spätromantischen Opulenz an die Seite stellt. Teils begnügt er sich mit der Rolle des dunklen Echos auf die Klavierläufe.

Kraftvoll und sprühend

Teils nimmt er die von Bölingen zugeführten Spannungsbögen auf und transformiert sie in eine andere Klangsprache. Und teils ist‘s Saparayev, der so kraftvoll, ja sprühend agiert, dass es die vermutlich begrenzte Technik des Arztes, für den Rachmaninow dies Werk geschrieben hat, sicherlich hoffnungslos überfordert hat.