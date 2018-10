von SK

Ein 18-jähriger Autofahrer wollte den Kreisverkehr zur Otto-Liliental-Straße und Muldenbachstraße an der zweiten Ausfahrt verlassen und kollidierte dabei mit einer 26-jährigen Autofahrerin, die zuvor von der Muldenbachstraße her in den Kreisverkehr eingefahren war. Das teilt die Polizei mit. Der 18-Jährige prallte mit der vollen Fahrzeugfront in die linke Fahrzeugseite des anderen Autos. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro.

Wie die Feuerwehr Markdorf mitteilt, befand sich der Zug "Schmidschneider" in der Nähe beim Übungsdienst, als der Unfall passierte. So konnten die Einsatzkräfte sehr schnell vor Ort sein.

Im Kreisverkehr waren zwei Fahrzeuge beim Einfahren aus unterschiedlichen Richtungen kollidiert, eine Person war leicht verletzt und wurde von Passanten betreut.

Die Maßnahmen der Feuerwehr waren, die sanitätsdienstliche Betreung der verletzten Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, die Absicherung der Unfallstelle, das Abklemmen der Fahrzeugbatterien, das Abstreuen und Aufnehmen der ausgetretenen Betriebsstoffe, sowie nach der Unfallaufnahme durch die Polizei, das Verbringen der Fahrzeuge aus dem Kreisverkehr hinaus, um wieder freie Durchfahrt herzustellen.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschgruppenfahrzeugen, dem Rüstwagen, sowie dem Gerätewagen Transport (klein) bis 21.30 Uhr im Einsatz.

