Die Grundschüler waren pünktlich. Aber die Lehrer nicht, jedenfalls nicht alle, blickt Andreas Geiger, Rektor der Jakob-Gretser-Grundschule auf das Schnee-Chaos vom Donnerstagmorgen. "Normalerweise brauche ich 22 Minuten für die Strecke Überlingen – Markdorf. Heute Morgen waren es 50 Minuten." Wobei Geiger 25 Minuten vor dem Markdorfer Ortsschild verbracht habe. Dort steckte er im Stau. Ähnlich ist es seiner Kollegin Eva-Maria Weiss ergangen, sie kam aus Richtung Bermatingen und kam ebenfalls nur sehr mühselig voran.

Am frühen Donnerstagvormittag staute sich der Durchgangsverkehr auf der B 33. Die Lage entspannte sich durch die Räumarbeiten. | Bild: Jörg Büsche

Bei Bahn keine nennenswerten Verzögerungen

Von keinen außergewöhnlichen Verspätungen weiß Manfred Briemle zu berichten, er ist Fahrdienstleiter am Markdorfer Bahnhof. Wegen des heftigen Schneefalls ist er außerhalb des Stellwerk-Raums im Bahnhofsgebäude anzutreffen. "Eigentlich ist das ja nicht meine Aufgabe", erläutert er sein Splitt-Streuen. Die Sicherheit der Bahnkunden macht einen solchen Einsatz nötig.

Bahn-Fahrdienstleiter Manfred Briemle streut am Bahnhof in Markdorf Splitt auf den Bahnsteig. | Bild: Jörg Büsche

Wetterbedingte Verspätungen bei Linienbussen

Weitaus größere Probleme als die Bahn haben Linienbusse gehabt. In der Frühe verkündete die Verkehrs-App für die Verbindung Ravensburg – Konstanz noch erhebliche Verspätungen. Gegen 10.15 Uhr hat sich das schon wieder gelegt. Die Wartenden an der Haltestelle Ittendorfer Straße standen erst 15 Minuten länger. Vis-à-vis am Halt gen Ravensburg fror eine junge Frau bereits die doppelte Zeit, zeigte aber Verständnis für die Verspätung.

Lange warten mussten am Donnerstagvormittag die Benutzer von Linienbussen, die sich zum Teil erheblich verspäteten. | Bild: Jörg Büsche

Viele Bus-Ausfälle auf Strecke Oberteuringen-Markdorf

Überaus verständnisvoll hatte am Donnerstagmorgen Renate Albrecht reagiert. Bei der Sekretärin des Gymnasiums am Bildungszentrum riefen Mütter und Väter aus Oberteuringen an. Ihre Kinder hätten lange auf den Schulbus gewartet, seien nun nass und durchgefroren. Sie durften zu Hause bleiben. Schwerpunkt der Verspätungen und Ausfälle sei die Strecke Oberteuringen-Markdorf gewesen, so der Eindruck der Schulsekretärin. "Und der Bus, der die Kinder nach Immenstaad zum Schwimmen fährt, der ist auch ausgefallen."

Schneefall schränkt Bauarbeiten ein

Rücksicht aufs Wetter hat auch Polier Klaus Schmid genommen. Er ließ gestern Zwischenwände im Keller des neu entstehenden Gebäudes an der Gutenbergstraße mauern. "Bei dem Schnee draußen zu arbeiten, wäre viel zu gefährlich", erklärte Schmid. Ob den Kunden des gestrigen Wochenmarkts der Weg in die Stadt zunächst auch zu gefährlich schien, weiß Martha Berber nicht. Die Brot-Verkäuferin im Wagen eines Friedrichshafener Bäckers freute sich am Mittag jedoch: "dass unsere treuen Kunden einfach etwas später gekommen sind als sonst."

Lässt bei Schnee-Glätte niemanden aufs Gerüst: Polier Klaus Schmid. | Bild: Jörg Büsche

Pflegedienste können entlegene Gehöfte nicht erreichen

In Markdorf sei es soweit reibungslos verlaufen, berichtete Angelika Koller, die Stellvertretende Pflegedienstleiterin der Sozialstation Bodensee. In der Stadt hatten die mobilen Pflegekräfte keine größeren Probleme, um zu den von ihnen betreuten Senioren zu kommen. "Ganz anders hat's im Deggenhausertal ausgesehen", so Angelika Koller weiter, "wenn noch nicht geräumt war, konnten wir die entlegenen Gehöfte nicht anfahren." Zum Teil verzichteten Familien anbetrachts des vielen Schnees von sich aus auf morgendlichen Besuch oder bestellten ihn für den Abend ab. Leidige Nebenwirkung der derzeitigen Straßenverhältnisse sind die Verluste für die Sozialstation. "Wir brauchen für die Anfahrt mitunter doppelt so lange wie sonst", so Koller, "die Pflegekasse zahlt aber nur die übliche Pauschale."

Gut besucht trotz Schneefalls: Der Markdorfer Wochenmarkt, den viele Kunden aber etwas später ansteuerten als sonst. | Bild: Jörg Büsche

Spaziergänge im Wald besser vermeiden

Die Stadtverwaltung Markdorf rät angesichts der Witterung und schneebeladener Bäume, auf Spaziergänge im Wald zu verzichten. Auch entlang von Waldrändern gilt es, beispielsweise auf hängende Äste zu achten, die unvermittelt abbrechen können.