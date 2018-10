Markdorf Keine Partys mehr: Jugendraum an der Trendsportanlage geschlossen

Seit einigen Monaten konnte der Jugendraum an der Trendsportanlage in Markdorf für private Partys angemietet werden. Aufgrund von Anwohnerbeschwerden wird dieses Angebot vorerst von der Stadt ausgesetzt. Doch nicht nur der Jugendraum entwickelt sich zum Treffpunkt, auch die Skateranlage wird rege genutzt – allerdings nicht so wie es ursprünglich geplant war.