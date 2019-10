von Andreas Lang

Das Haus von Manuela Bieser fällt tagsüber schon aufgrund seiner grünen Außenfarbe im Markdorfer Ortsteil Hepbach auf. Bekanntheit hat dieses Haus, im Pfannenstiel 12, aber auch als gruseliges Geisterhaus, dass jährlich zu Halloween am 31. Oktober zum Leben erwacht.

Kinder lieben das schaurige Spektakel

Aber keine Angst, dieser Spuk ist so inszeniert, dass selbst Kinder liebend gerne am Halloween als kleine Geister und Vampire verkleidet zu diesem schaurigen Haus trauen, um sich das Spektakel anzuschauen.

Auf 21 Quadratmetern zeigt sich das Gruselkabinett von Manuela Bieser und ihrem Geister-Team. An Halloween freuen sie sich auf Besucher. | Bild: Lang, Andreas

Die Idee, an Halloween ein kleines Geisterhaus, zu gestalten kam Manuela Bieser vor sieben Jahren. „Damals kamen die Kinder an Halloween verkleidet zu mir und sagten ‚Süßes oder Saures“, erzählt Bieser. Sie sei diesbezüglich unvorbereitet gewesen und hatte damals nichts im Haus, was sie den Kindern hätte geben können. Dieses Missgeschick wollte sie wieder gut machen.

Manuela Bieser hält an Ritual fest

Ein Jahr später wurden die Kinder nicht nur standesgemäß empfangen, sondern auch mit einem schön gruselig geschmückten Haus begrüßt. Dies kam bei den Kindern so gut an, dass Manuela Bieser an diesem Ritual festhalten wollte.

Video: Lang, Andreas

Daraus entstand mit der Zeit eine wahre Leidenschaft, mit der sie mittlerweile auch ihre Tochter Nicole und die Freunde Dominik und Hildegard Lang angesteckt hat. Der Aufwand wurde immer größer, bis zu neun Quadratmeter Fläche wuchs die Geisterausstellung an.

In diesem Jahr wurde die Fläche auf insgesamt 21 Quadratmeter ausgebaut, drei Wochen hat das „Geister-Team“ gewerkelt. „Wir brauchen etwa 45 Minuten, bis wir alle Kerzen angezündet, Lichter angeschaltet und die restliche Technik angemacht haben“, erklärt Dominik Lang den Aufwand.

Schaurige Gestalten und Skelette begrüßen die Besucher im Hepbacher Geisterhaus bereits im Eingangsbereich. | Bild: Lang, Andreas

Es ist spürbar, mit welcher Liebe zum Detail das Quartett bei der Sache ist, um damit die Kinder aus dem Ort zu erfreuen. So wird an Halloween ein zwei Meter großer Kürbis aufgeblasen und beleuchtet auf den Carport gesetzt, eine Nebelmaschine angeworfen und ein Spinnennetz gespannt – dieses dient als Eingang zum Geisterhaus.

Das Geisterhaus erwacht zum Leben

Wer durch den Eingang schreitet, der darf sich auf allerlei Schauriges freuen. Geistergeheul, leuchtende Augen von Hexen, Geister, Totenköpfe und Skelette oder eine Riesenspinne lehren einem das Fürchten. Viele weitere gruselige und schaurige Gestalten sorgen dafür, dass das Geisterhaus zum Leben erwacht. „Im vergangenen Jahr waren über 60 Kinder da und für diesen Freitag haben auch schon viele zugesagt“, freut sich Manuela Bieser.

Bei diesem Anblick darf man sich gerne erschrecken. | Bild: Lang, Andreas

Es wird Glühwein und alkoholfreier Punsch ausgeschenkt. Die Getränke sind gratis. Die Veranstalter freuen sich über Spenden, die für einen sozialen Zweck gesammelt werden.

Spenden-Erlös geht an Kinder in Not

„Den Glühwein und den Punsch zahlen wir aus eigener Tasche und der gesamte Erlös geht an Kinder in Not“, erklärt Manuela Bieser. Es ärgert sich nur, dass sie für diese Aktion eine Schankgebühr in Höhe von 30 Euro an die Stadt zahlen musste, obwohl es hierbei um eine ehrenamtliche Sache geht.

Video: Lang, Andreas

Davon lässt sie sich die Stimmung aber nicht vermiesen, sondern freut sich gemeinsam mit ihrem Geister-Team auf die Besucher. „Willkommen ist jeder, ob groß ob klein, ob jung oder alt. Wir lassen die Geister tanzen“, verspricht Manuela Bieser.

Das Geisterhaus im Pfannenstiel 12 in Markdorf-Hepbach ist am Freitag, 31. Oktober ab 17 Uhr geöffnet.