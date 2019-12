Seit 30 Jahren ist das Autohaus Messmer in Markdorf präsent, doch zum Jahresende steht ein Inhaberwechsel an. Die bisherigen Eigentümer Helmut Messmer und Viola Saigger werden sich zum 31. Dezember in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden, so die Aussage von Helmut Messmer, der zusammen mit seiner Frau Viola das Autohaus mit Werkstatt und Waschanlage über all die Jahre mit viel Herz und Persönlichkeit geführt hat.

Kunden schätzten persönliche un herzliche Art

Neuer Eigentümer wird die Firma Wildi in Markdorf sein. Für Helmut Messmer steht fest, dass er mit der Firma Wildi, zu deren Geschäftsinhaber Florian Wildi bereits eine langjährige, freundschaftliche Verbindung besteht, einen kompetenten Nachfolger gefunden hat. „Uns war es wichtig, dass hier weiterhin Autos verkauft, repariert und gewaschen werden, und darüber hinaus unsere Mitarbeiter übernommen werden“ sagt Helmut Messmer. Insgesamt, so KFZ-Meister Helmut Messmer war es eine schöne Zeit: „Wir haben diese Arbeit sehr gerne gemacht und ich denke, dass die Kunden auch einfach unsere persönliche Art zu schätzen wussten“.

Mit der Übernahme wird es auch einige Veränderungen geben, kündigt Florian Wildi vom gleichnamigen Autohaus an.

Marke Seat kommt hinzu

Weiterhin bestehen bleibt der Ford-Servicebetrieb sowie der Verkauf und zusätzlich wird die Marke Seat mitaufgenommen, „denn bei Seat ist man schon seit längerem sehr daran interessiert in Markdorf eine Niederlassung zu eröffnen“, erklärt Wildi.

Außerdem solle in den kommenden Monaten eine bauliche Veränderung stattfinden, so soll die Ausstellungsfläche erweitert werden. Wildi sei es wichtig, das Bestehende fortzuführen, aber sich auch nachhaltig weiterzuentwickeln. Das Personal wird übernommen und darüber hinaus sollen weitere Stellen geschaffen werden. „Der Standort wird klar wachsen, ich freue mich auch diese doch neue und spannende Herausforderung“ so Florian Wildi.