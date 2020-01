Seit dem 1. Januar 2020 gehört das Owinger Busreiseunternehmen Stork-Touristik zu Wegis-Reisen in Ahausen. Mit diesem Schritt wollte Armin Stork sein Unternehmen, das er mit leidenschaftlicher Freude und mit großen Erfolg seit 40 Jahren führt und Busreisen nach ganz Europa anbietet, für die Zukunft absichern. „Nach reiflicher Überlegung habe ich mich aus rein persönlichen und familiären Gründen dazu entschieden, mich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. Ich freue mich sehr, mit der Firma Wegis-Reisen einen vertrauensvollen und kompetenten Nachfolger gefunden zu haben, der meine hohen Qualitätsansprüche mit mir teilt“, so Stork.

Vertrauenvoller Nachfolger

Armin Stork ist sich sicher, dass die Kunden nicht nur von der über 60-jährigen Erfahrung des Familienunternehmen Wegis-Reisen profitieren, sondern auch von der erheblichen Erweiterung des Reiseangebots. Denn neben den Busreisen bietet Wegis-Reisen auch weltweite Flug- und Schiffreisen an.

Das 1980 von Wilfried und Hildegard Stork gegründete Busunternehmen kann mittlerweile auf 40 Jahre Erfahrung zurückblicken. „Mein Vater begann zunächst mit einem Linien- und Mietbus“, erinnert sich Armin Stork an die Anfänge. Erst später, nachdem Armin Stork seine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann in Konstanz abgeschlossen hatte und einige Jahre Praxiserfahrung sammelte, stieg er ins elterliche Unternehmen ein und nahm nach und nach Busreisen ins Programm auf.

„Meine Eltern haben mich dabei von Anfang an unterstützt, auch bei der Anschaffung neuer Busse, was ja nicht ohne Risiko war“, so Stork. Heute umfasst der Fuhrpark drei moderne Reisebusse, die jährlich in elf Ländern bis zu 75 Ziele ansteuern. „Auch wenn meine Frau Simone und ich uns aus dem Tagesgeschäft zurückziehen, werde ich Christian Wegis weiterhin persönlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, das bin ich meinen vielen langjährigen Kunden schuldig.“

Besonders wichtig war ihm, dass seine Kunden weiterhin die Möglichkeit haben, eine „Stork-Reise“ zu unternehmen und die Weiteranstellung seiner Mitarbeiter. „All das sah ich bei Christian Wegis gewährleistet, was ihn in meinen Augen zum besten Nachfolger macht“, so Stork. Christian Wegis erklärt dazu: „Wie wollen keine großen Veränderungen einführen, das Reiseprogramm wird wie gewohnt mit den Bussen, Fahrern und den Reisebegleitungen der Firma Stork durchgeführt.“

Buchungen über Wegis-Reisen

Lediglich die Buchungsabwicklung werde seit dem 1. Januar über Wegis-Reisen in Ahausen durchgeführt. „Das geht ganz unkompliziert“, erklärt Wegis, „entweder online auf unserer Homepage oder unter der neuen Telefonnummer 0¦75¦44/9¦55¦50.“

Weiterhin bestehe bei rechtzeitiger Buchung und entsprechender Verfügbarkeit, die Möglichkeit mit Zubringerbussen von einer Bushaltestelle im Einzugsgebiet abgeholt zu werden. „Damit die Reise so angenehm wie möglich beginnt, empfehle ich, unsere kostenlosen Parkplätze auf einem unserer drei Betriebshöfe in Anspruch zu nehmen“, erklärt Christian Wegis.

Die Betriebshöfe im Bodenseekreis sind: Stork-Touristik, Gottlieb-Daimler-Straße 1, Owingen; Bregenzer Zentrum, Rengoldshauser Straße 11, Überlingen sowie Wegis-Reisen, Gehrenbergstraße 23, Ahausen.

Informationen im Internet:

http://www.wegis-reisen.de