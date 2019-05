Sieben Bands in sieben Locations sollen während der Markdorfer Musiknacht für so richtig gute Stimmung sorgen. Am Samstag, 18. Mai, erwartet die Besucher ab 19.30 Uhr jede Menge Livemusik. Besonders die große Vielfalt der gebotenen Genres dürfte dafür sorgen, dass auch für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Gemeinsam mit den Gastronomie-Betrieben wird die Musiknacht vom Stadtmarketing koordiniert. Der SÜDKURIER stellt alle Bands mit ihren Spielorten vor. Heute: Atze und Kurt, Voicebox und DJ Artek. Ein Eintrittsband für die Musiknacht kostet 10 Euro.

Mojo Bar

Sie waren die große Überraschung der Musiknacht von 2018: Atze und Kurt aus Vorarlberg. Sie spielen Rockklassiker, die jeder kennt. Manchmal auf ihre ganz eigene Art und Weise mit Gitarre, Flöten, Ziehharmonika und sogar Dudelsack. Da hält es keinen mehr auf den Sitzen und es wird sicherlich in der Mojo Bar, Weinsteig 2, gerockt und getanzt, was die Kondition hergibt. Das Mojo-Team freut sich schon jetzt auf einen großartigen Musikabend in den Räumen der Markdorfer Kultkneipe.

Ludwig

Eddy und Evi aus Ravensburg sind zusammen Voicebox und sie sind auf der Bühne wahre Unterhaltungsprofis. Beide fühlen sich in fast jedem Genre wohl und wissen entsprechend mit ihrem umfangreichen Lieder-Repertoire zu unterhalten. Ob deutsch oder englisch, ob Schlager, Alpenrock oder Hits aus den vergangenen Jahrzehnten – Eddy und Evi haben alles drauf. Im Ludwig im Obergeschoss des Proma-Einkaufszentrums wollen sie ihr Publikum mitreißen und für einen wahrhaftigen Partyabend sorgen. Bestens umrahmt wird der Auftritt durch das moderne und gleichzeitig behagliche Ambiente des Ludwig.

Lemon Beat Club

Er lebt für die und mit der Musik. Kein anderer DJ in der Region kennt wohl die Wünsche des feiernden Partyvolkes so gut wie er: DJ Artek. Er beweist Woche für Woche in den Clubs in der Bodenseeregion und in Oberschwaben seine Vielseitigkeit und sein Können. Sein Gespür und sein Timing für die passenden Lieder zur passenden Zeit lassen jede Party mit ihm zu einem Genuss und Erlebnis werden. DJ Artek treibt das Publikum mit seinem unverwechselbaren Sound von einem zum nächsten Höhepunkt. Bei der Afterparty nach der Musiknacht können sich die Besucher auf das Beste aus den 80ern, 90ern und der Gegenwart freuen und bis in den frühen Morgen feiern.

Informationen im Internet:

http://www.markdorf-marketing.de

Die Musiknacht

Ein Eintrittsband für die Musiknacht am Samstag, 18. Mai, kostet 10 Euro. Die Bänder sind im Vorverkauf in den jeweiligen Lokalen erhältlich. Beginn ist ab 19.30 Uhr. Es treten folgende sieben Bands auf: