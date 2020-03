Das Autohaus Sailer in Bermatingen-Ahausen lädt am Samstag, 7.¦März, von 9 bis 15 Uhr zum großen Subaru-Frühlingsfestival ein. Dabei werden erstmals die neuen serienmäßigen Subaru-Hybrid-Modelle Forester und XV vorgestellt. „Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher, die sich unsere neuen Subaru-Modelle von innen und außen anschauen wollen“, sagt Manuel Sailer vom Autohaus Sailer. Seit mehr als 20 Jahren ist der Forester der Klassiker im Modellprogramm von Subaru. Der SUV-Pionier steht laut Hersteller für robuste Geländeeigenschaften und hohen Fahrkomfort.

Hybridmotor sorgt

für CO 2 -Reduzierung

Die über Jahrzehnte hinweg gepflegte Markenkompetenz in der Entwicklung von Autos mit permanentem Allradantrieb und Boxermotoren spiegelt sich auch in der aktuellen Auflage wider, denn die neue Motoren-Generation kombiniert den legendären Subaru-Boxer mit einem Elektro-Motor. Dieses neu entwickelte kompakte und effiziente Mildhybrid-System verbessere Fahrspaß und Antriebskomfort und verringere gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch und die CO 2 -Emissionen.

Ein 16 PS starker Elektromotor unterstützt den optimierten Boxerbenziner, der mit zwei Litern Hubraum 150 PS leistet. „Der Durchschnittsverbrauch sinkt dadurch um 0,7 Liter auf 6,7 Liter je 100 Kilometer, was CO 2 -Emissionen von 154 g/km entspricht“, erklärt Manuel Sailer. Gegenüber dem vorherigen Modell habe sich der CO 2 -Ausstoß um 14 g/km reduziert.

Euro NCAP: Forester der sicherste seiner Klasse

Diese Kombination sorge für ein starkes Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und dadurch für einen kraftvollen Antritt, etwa beim Anfahren an der Ampel.

Mit dem optisch komplett neu gestalteten Subaru Forester e-Boxer sind Autofahrer zudem stets auf der sicheren Seite, weiß Manuel Sailer: „Der in fünfter Modellgeneration gebaute Forester, der jetzt erstmals serienmäßig mit einem Mildhybrid-System auf die Straße rollt, ist das sicherste Fahrzeug seiner Klasse, denn er wurde mit der ‚Best in Class 2019’-Auszeichnung gekürt, die die unabhängige Prüforganisation Euro NCAP alljährlich verleiht.“ Damit möchte Subaru, wie Sailer erklärt, „neben dem Bereich Allradantrieb, auch im Bereich Sicherheit seine Markenkompetenz herausstellen“.

Auch beim kompakten XV sorge der neue e-Boxer-Motor dafür, dass dieser fast lautlos über die Straßen rollt. „Aus dem Stand heraus übernimmt zunächst der Elektromotor die Antriebsarbeit, er beschleunigt den XV leise und emissionsfrei, bis zu 1,6 Kilometer weit, bei maximal 40 km/h. Bei mittlerem Tempo schaltet sich dann der Boxer hinzu, bei hohen Geschwindigkeiten sorgt dieser dann für den alleinigen Vortrieb und lädt zusätzlich die Hybridbatterie wieder auf“, erklärt Sailer. Auch die beim Verzögern freigesetzte kinetische Energie werde für das Aufladen des kleinen Akkus genutzt.

Subaru will in neue Ära

der Mobilität starten