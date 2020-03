Markdorf – Gesundes Leben und Fitness können Spaß machen. Aber welche Sportart oder Entspannungstechnik passt? Wie kann man gesundes Essen kochen, das schmeckt? Die Markdorfer Gesundheitswochen, die vom 9. bis 22.¦März angeboten werden, möchten darauf Antworten geben: 26 Akteure informieren in Vorträgen und laden zu Schnupper- und Sonderangeboten ein. Viele Veranstaltungen sind kostenfrei, einige können spontan besucht werden, für manche sind Anmeldungen erbeten.

Auf das Schwerpunktthema „Lunge und Atmung“ ist die Vortragsreihe „Gut durchatmen“ in der Mittleren Kaplanei abgestimmt: Am Freitag, 13.¦März, ab 15.30¦Uhr informieren im Halbstundentakt sechs Referenten, darunter eine Logopädin, ein Musiker und eine Yogalehrerin, über sicheres, stressfreies Auftreten, Atmung von Musikern, was eine gesunde Stimme benötigt, wie man sich gesund atmen kann und wie Hypnose und bewusstes Atmen entspannen.

Alles für die Gesundheit

Darüber hinaus gibt es Informationen, wie man mit Naturheilkunde Lungenkrankheiten behandelt und außerdem zu den Themen Heuschnupfen und Asthma. Man kann seine Augen testen lassen, erhält Tipps zum ganzheitlichen Sehen und man kann sich über Inhalations- sowie unsichtbare Hörgeräte informieren. Zum Thema Ernährung wird Wissen rund um Kräuter und deren Wirkung vermittelt, es werden leichte und vitalisierende Gerichte gekocht – jeweils zum Probieren – und es gibt Low-Carb-Angebote.

Ausprobieren kann man sich bei unterschiedlichsten Bewegungsarten. Der Turnverein lädt zum Joggen und Walken sowie Kinder und Jugendliche zum Tanzen ein. Senioren erfahren, warum Krafttraining so wichtig ist. Kostenloses Schnuppertraining ist in den Fitnessstudios möglich.

Der Wirthshof lädt zu Thementagen ein und beleuchtet mit Vorträgen, Mitmach-Aktionen und Workshops mit unterschiedlichem Ansatz Auge, Atem, Faszien, Detox, Rücken, Kraft, Herz, Laufen und Flow. Intersport Raither gewährt 20 Prozent Rabatt auf ein Trainingsoutfit. Zum Ende der Gesundheitswochen hält Profiathletin und Ironman-Gewinnerin Meike Krebs-Gatzka einen Vortrag zum Thema „richtig laufen“.

Informationen im Internet:

http://www.markdorf-marketing.de

Die Vorträge