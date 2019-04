Das Angebot ist unverbindlich und verpflichtet zu keiner späteren Mitgliedschaft. Für 48 Euro gibt es eine dreistündige Einführung in den Golfsport mit PGA-Golflehrer Gerhard Koenig. Das Erlernte kann man dazu noch vier Wochen gratis auf der in eine grüne Landschaft eingebettete Neun-Loch-Golfanlage mit Sicht auf den See, nach Österreich und in die Schweizer Alpen üben. „Bälle und Leihschläger sind ebenfalls inklusive“, so Vorsitzender Claudius Jehle. Außer ein wenig Neugier und Lust bedarf es lediglich bequemer Kleidung und Schuhe aber keines Dresscodes.

Golfen ist kein Sport? Von wegen! Er bringt in Bewegung und entspannt auf schnelle Weise. Wer sich davon überzeugen möchte, kann ab 4. Mai zu verschiedenen Terminen samstags oder sonntags jetzt das Schnupperpaket des Golfclub Rochushof unterhalb des Höchsten in Unterhomberg/Deggenhausertal buchen und herausfinden, ob es stimmt, dass der Sport auch für Spaß, Fitness und Lebensqualität steht.

In der Woche vor Ostern wird im Einkaufszentrum Proma der Frühling eingeläutet. Die Gastronomie- und Fachgeschäfte haben sich starke Osterangebote und Aktionen für ihre Kundschaft einfallen lassen. „Wir von der Händlergemeinschaft wissen, was wir an unseren Kunden haben. Deshalb wollen wir das mit unseren Aktionen an sie weitergeben“, sagt Alexander Kauderer. So bekommen auch in diesem Jahr wieder alle Kunden zu jedem Einkauf einen Schokoladen-Osterhasen geschenkt.

Luftig, leicht und sehr sommerlich präsentiert sich die Frühjahrsmode bei Wolfram S im Erdgeschoss. „Leinen im Vintage-Style ist das Thema für diesen Sommer“, sagt Geschäftsführer Nico Schneider. Das Leinen sorgt für schöne Strukturen auf den Hemden und Anzügen und lässt sich wunderbar locker tragen. Um den Look zu vervollständigen, gibt es zudem trendige Westen, Hosenträger und Schiebermützen, in kecken Mustern zum individuell kombinieren. Ebenfalls neu im Sortiment ist die „Schools-Out-Kollektion“, Anzüge in drei Farben im Baukastensystem, dazu Nico Schneider: „Jetzt, wenn die Abi-Bälle anstehen, findet man hier bestimmt den richtigen Anzug.“

Für Kurzentschlossene, die es über die Osterfeiertage in die Ferne zieht, hat Reiseberaterin Carla Vissers vom Sonnenklar-Reisebüro ein paar Tipps parat: „Auf den Kanarischen Inseln ist es zu dieser Jahreszeit besonders schön, aber auch ein Kurzurlaub in den Bergen lohnt sich immer.“

Das „Ludwig – Café und Bar“ im Obergeschoss lädt mit seiner geräumigen Terrasse zum Verweilen und Pausieren ein. Servicekraft Saskia Schuster empfiehlt: „Wir bieten neben einem gemütlichen Ambiente leckere Heißgetränke und fruchtige Saftschorlen an.“

Informationen im Internet:

http://www.proma-markdorf.de