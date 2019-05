Seit zehn Jahren unterstützt Edeka Sulger das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach/Allgäu. In beiden Markdorfer Einkaufsmärkten sowie im Getränkefachmarkt können Kunden ihre Pfandbons bei der Rückgabe von Leergut in eine Spendendose zugunsten des Kinderhospizes einwerfen, statt die Bons einzulösen. Laut Pressemitteilung ist so im vergangenen Jahr eine Summe von 12 625 Euro gesammelt worden, die nun im Allgäu übergeben wurde. „Wir sind überwältigt von der Spendenbereitschaft unserer Kunden. Ich möchte mich deswegen ganz herzlich bei allen Kunden bedanken, die ihren Pfandbon für diese gute Sache gespendet haben“, sagte Silke Sulger. Bei den Pfandbons finden sich Beträge von acht oder 25 Cent, „aber es wurden auch Bons eingeworfen, bei denen Kunden Leergut im Wert von bis zu 20 Euro zurückgebracht haben“, erzählte Sulger.

Das traditionelle „Gänseblümchenfest“ des Kinderhospiz‘ St. Nikolaus bot den richtigen Anlass für die Spendenübergabe. „Wir sind Edeka Sulger und deren Kunden sehr dankbar für die Spende. Vor allem, weil diese Unterstützung nun schon seit einem so langen Zeitraum, inzwischen zehn Jahre, geleistet wird“, lobte Kirsten Pallacks, Vorstandsvorsitzende des Vereins Kinderhospiz. Besonders, weil der Verein für den Erhalt und Betrieb des Kinderhospizes auf Spenden angewiesen ist.

Das Kinderhospiz St. Nikolaus besteht seit 2007. Das Angebot richtet sich an Kinder, die an lebensverkürzenden Krankheiten leiden, sie können dort bis zu 28 Tage im Jahr gemeinsam mit Eltern und Geschwistern verbringen. Unter dem Motto „Ein Haus voller Leben“ dreht sich dabei aber nicht nur alles um Krankheit und Pflege, sondern es wird viel gebastelt und gespielt und so in einer besonders schweren Lebenszeit auf herausragende Weise geholfen.