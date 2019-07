Das Loxone-Smart Home macht kein Auge zu, es beobachtet, ob sich jemand unbefugt nähert und schlägt im Notfall Alarm. Darüber hinaus fühlt es austretendes Wasser, warnt vor Gefahren wie Feuer oder Rauch und sorgt somit für optimale Sicherheit rund um die Uhr. Nähert sich jemand unbefugtes dem Bereich der Sensoren in und um das Eigenheim, sorgen grell blinkendes Licht und akustische Signalgeber für Abschreckung. Ein Anruf oder Nachricht auf das Handy halten in Echtzeit auf dem Laufenden und das egal, wo man sich gerade befindet. „Man kann also beruhigt in den Urlaub fahren, denn das Loxone-Smart Home tut so, als sei jemand daheim, indem es die Beschattung ganz zufällig tanzen lässt und mit der Beleuchtung spielt“, erklärt Alexander Keller, Smart Home-Spezialist der TGA-Bodensee Hauswerkstatt.

Es tut sich was im „Ludwig“ im Proma Markdorf. Geschäftsinhaber Alexander Kauderer hat seinen Plan, das Angebot im „Ludwig“ auszuweiten, in die Tat umgesetzt. Herausgekommen ist der neue „Ludwig Event Room“ im Obergeschoss gleich neben der Terrasse. „Ob Party, Seminare, Workshops, Mitarbeiterversammlungen oder sogar Tagungen, alles ist im Event Room möglich“, so Kauderer. In der großzügigen Räumlichkeit gibt es eine Bar, Platz für eine Bühne und jede Menge Raum für Tanzfläche oder Tische und Sitzgelegenheiten. „Schon bei der Musiknacht kam der Event Room super gut an, die Leute haben sich wohlgefühlt und hatten jede Menge Spaß“, so Kauderer.

Vielfältige Möglichkeiten

Wer beispielsweise eine Geburtstagsparty im Sinn hat, kann Fingerfood, oder auch ein opulentes Fünf-Gänge-Menü servieren lassen, wie Kauderer betont: „Ich bin mir sicher, dass nach entsprechender Absprache sich fast alles realisieren lässt.“ Ebenso sieht es mit den technischen Möglichkeiten aus, vom Flipchart bis hin zum Beamer mit Leinwand, kann alles zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus stehen im Proma-Parkhaus auf mehrenen Ebenen stets ausreichend Parkplätze zur Verfügung. „Im Event Room stecken viel Schweiß und Herz von meinem Team und mir drin, weil wir nicht nur einfach irgendetwas Neues machen wollten, sondern auch was wirklich Besonderes“, betont der Gastronom. Der Raum kann jederzeit nach Absprache besichtigt werden.

Kontakt und Informationen im Internet:

http://www.ludwig-markdorf.de