Auch im 60. Jahr gibt es immer wieder Veränderungen und auch Neues bei Parfümerie und Foto Strauch in der Marktstraße in Markdorf. In der Parfümerie wird eine gleichsam individuelle wie persönlichen Beratung für jede Kundin – oder auch Kunde – geboten. „Jeder Hauttyp wird bei uns analysiert und aus der Vielfalt unserer Produktpalette mit dem Optimum versorgt“, sagt Geschäftsinhaberin Beatrice Strauch. Genau diese Art von Beratung ist eine besondere Stärke von Mitarbeiterin Giulia Lamanna. „Sie berät mit Hingabe und sanfter Strenge, wenn sie einer Kundin erklärt, was das Optimale für ihre Haut ist“, so Strauch weiter.

Doch nun wird es eine neue Aufgabe für Lamanna geben, die sie mit Hingabe erfüllen wird: „Ich werde mich in die Babypause verabschieden, da freue ich mich schon sehr drauf.“ Aber niemand muss befürchten, dass es während Lamannas Abwesenheit keine Kosmetikberatungen geben wird, wie Strauch versichert. „Seit vergangenen September ist Inna Schulteis bei uns im Team dabei und sie hat sich wunderbar in alle Bereiche eingearbeitet und auch die Kosmetikkabine mit neuem Esprit erfüllt.“

Bis 29. Februar laufen noch die Gesichtspflegewochen bei Strauch mit vielen tollen Angeboten. „Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich beraten, denn Ihre Haut liegt uns am Herzen“, so Strauch.

Ab kommenden März wird es bei Strauch eine neue Marke im Sortiment geben: „Annemarie Börlind steht für nachweislich wirksame Naturkosmetik, die durch innovatives und nachhaltiges Handeln aus einzigartigen Rohstoffen entwickelt wird“, erklärt Strauch.

Bei dem Kosmetikunternehmen Annemarie Börlind sei der verantwortungsvolle Umgang mit Mensch und Natur fester Bestandteil der Philosophie und des täglichen Handelns. So werden sämtliche Inhaltsstoffe aus sozio-ökologischen Projekten auf der ganzen Welt bezogen, sie seien somit klimaneutral, unter anderem dank eines Klimaschutzprojekts in Kambodscha.