Das Hörtec Hörsysteme Fachgeschäft ist immer am Puls der neusten Hörgeräte-Technik. So präsentiert der Meisterbetrieb, das neuste Modell von Phonak Audéo Marvel Hörgeräte. Diese können unter anderem, dank einer App per Fernwartung eingestellt werden, ohne das der Kunde dabei sein Haus verlassen muss.

Weitere Vorteile des neuen Hörsystems sind: Alle Audéo M Modelle verfügen über „AutoSense O 3.0“ und die Binaurale Voice-Stream Technologie. Sie werden in verschiedenen Modellen und acht Farben angeboten. Alle Gehäuse sind wasser- und staubresistent. Die technische Landschaft, die den Alltag sowohl privat als auch beruflich beeinflusst, verändert sich immer schneller. Da ist es wichtig, dass die Hörgeräte auch bei Telefongesprächen, beim Fernseh schauen und bei der Verbindung mit anderen elektronischen Geräten eine einfache und komfortable Lösung bieten. Die neuen Marvel Hörgeräte können zum Beispiel problemlos über Bluetooth mit Smartphones sowie TV- und Multimedia-Geräten gekoppelt werden und die Audiosignale auf beide Ohren übertragen. So ist das Telefonieren sogar freihändig möglich.

„Dank integrierter Mikrofone im Hörgerät, die die Stimme des Hörgeräteträgers aufnehmen, kann komplett freihändig telefoniert werden. Über einen Tastendruck am Hörgerät werden Telefongespräche angenommen. Da muss das Telefon nicht mal mehr aus der Tasche geholt werden“, erklärt Fachmann Andreas Debernitz von Hörtec Hörsysteme. Phonak hat mit der Einführung von Lithium-Ionen- Akkus den Weg für wiederaufladbare Lösungen in der Hörgeräteindustrie bereitet. Die neuen Marvel Hörgeräte sind ebenfalls mit dieser Technologie erhältlich. „Wenn sich der Kunde für eine Akku-Hörlösung entscheidet, ist kein Batteriewechsel mehr erforderlich. Die Marvel Akku-Hörgeräte können schnell aufgeladen werden und bieten eine lange Laufzeit, auch wenn eine Verbindung mit Multimedia-Geräten genutzt wird“, erklärt Andreas Debernitz. Die praktischen Ladegeräte von Phonak, wie zum Beispiel das Mini Charger Case, bieten eine USB Ladefunktion, so dass die sichere Aufbewahrung und das Laden der Geräte überall und komfortabel vorgenommen werden kann.

„Ich habe das Vorgänger-Modell und bin mehr als zufrieden, die Beratung bei Hörtec ist top“, spart Kunde Klaus Groth nicht mit Lob. Er selbst sei durch einen Bekannten auf das Fachgeschäft aufmerksam geworden und fühlt sich nach eigenen Aussagen bei Hörtec Hörsysteme bestens aufgehoben. „Hier stimmt einfach alles, der freundliche und herzliche Service, die gute Beratung und das gute Preis- Leistungsverhältnis“, zeigt sich Groth mehr als zufrieden.

Als weiteren Service bietet Hörtec Hörsystemen seit kurzem Terminvereinbarungen per Internet an. Der Kunde braucht somit nur noch von Zuhause oder von unterwegs aus über Smartphon, Tablett oder Laptop auf die Homepage von Hörtec Hörtechnik gehen. Dort kann dieser schauen welche Termin noch frei ist, im nächsten Schritt wird nach dem passenden Termin gesucht, eintragen und fertig.

Informationen im Internet:

http://www.hoertec-hoersysteme.de