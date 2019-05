Sieben Bands in sieben Locations sollen während der Markdorfer Musiknacht für gute Stimmung sorgen. Am Samstag, 18. Mai, erwartet die Besucher ab 19.30 Uhr jede Menge Livemusik. Weil mehrere Genres bedient werden, dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Gemeinsam mit den Gastronomie-Betrieben wird die Musiknacht vom Stadtmarketing koordiniert, wie Geschäftsführerin Lucie Fieber berichtet. Der SÜDKURIER stellt in den kommenden Wochen alle Bands vor. Heute: „Sonido Caliente“, „Joe Vox“ und „Giovanni und Kamila“. Ein Eintrittsband für die Musiknacht kostet 10 Euro.

Untertor

Sie versprechen Arrangements mit südamerikanischem Spielwitz und frechen Improvisationen, die berühren, in die Beine fahren und mitreißen sollen. Im Untertor gibt es einen temperamentvollen Latino-Abend mit „Sonido Caliente“. Deren Musik sei leidenschaftlich heiß und versprühe pure Lebensfreude auf der Bühne. Musik und Rhythmen aus der karibischen Klangwelt Cubas und ein Repertoire, dass vielseitig und modern sein soll: Tradicional, Latin-Jazz, Funky-Salsa, Reggae, Calypso und Latin-Pop.

Turmstube

Joe Vox’ Live-Programm soll die Quintessenz aus seiner dreißigjährigen Karriere sein, ein „best of“ aus vierzig Jahren Musikgeschichte, vielschichtig und immer wieder überraschend. Joe Vox spielt Songs nicht einfach nach, sondern macht sie sich mit Virtuosität und Charisma zu Eigen, als hätte er sie selbst komponiert. Er nimmt sein Publikum ohne stilistische Berührungsängste mit auf eine Reise durch die Welt von Rock, Pop, Blues und Soul.

Eisdiele Gentile

Giovanni La Masa und Kamila, sind im süddeutschen Raum bestens bekannt. Seit mehr als 25 Jahren bieten sie auf den Bühnen in Europa und Amerika „Canzoni italiane“. Das Duo verstehe sein musikalisches Handwerk und beherrsche die Kunst, mit Gesang und Musik auf hohem Niveau zu unterhalten.

Am Samstag, 18. Mai, treten folgende Bands auf: Atze & Kurt (Mojo Bar, Weinsteig 2); Giovanni & Kamila (Eisdiele Gentile, Hauptstraße 23); Popp Deluxe (Restauration Lichtblick, Marktstraße 10); Sonido Caliente (Untertor Café Bar, Untertor 1); Seán Treacy Band (Gasthof Krone, Hauptstraße 2); Voicebox (Ludwig, im Proma, Hauptstraße 19/1); Joe Fox (Turmstube, Ravensburger Straße 19). Zum Ausklang wird es eine After-Party im Lemon Beat Club (Riedheimer Straße 2) geben.