Carolin Weishaar vom Vaude-Store in der Markdorfer Hauptstraße ist total angetan von den aktuellen Hosen und Oberteilen: „Die tragen sich so bequem und dieses Grün sieht einfach nur gut aus.“ Auch die Farben „peacock“ und „cranberry“ stechen besonders heraus.

Von den Kunden werde die Sommer-Kollektion jedenfalls sehr gut angenommen, weiß Weishaar zu berichten. „Wir kommen mit dem Nachbestellen kaum hinterher.“ Die aktuelle Sommerkollektion von Vaude bietet trendige und funktionale Jacken in fröhlichen, kräftigen Farben. „Grau oder das ewige Schwarz ist doch langweilig“, findet Weishaar, „viel besser sind doch eine farbige Jacke und vielleicht eine ebenso bunte Tasche dazu, damit wird man gesehen.“

Besonders für viele Frauen sei das Wandern eine Genusssache, bei dem es nicht um „höher, schneller, weiter“, sondern um Erholung gehe, meint Weishaar, die selbst aktive Läuferin ist. Neben Funktionalität rücke ihrer Ansicht nach bei der Auswahl der richtigen Wanderbekleidung ein weiterer Aspekt in den Vordergrund: „Auch auf Nachhaltigkeit und einen modernen Look kommt es beim Wandern an“, so Carolin Weishaar. Daher habe Vaude ihrer Ansicht nach eine überzeugende Wander-Serie für Frauen entwickelt, die schon in der Herstellung einen kleinen ökologischen Fußabdruck bewirkt. Dafür steht das Vaude „Green Shape Label“ mit dem alle Produkte der neuen Wanderserie ausgezeichnet sind. Verarbeitet werden neben Materialien wie recyceltem Polyester auch innovativ-nachhaltigen Stoffe aus Holzfasern oder Kaffeesatz.

Vaude bietet für den perfekten Outdoor-Spaß vom Hemd über Short und Tasche bis zur luftig leichten Jacke alles an. So macht ein aktiver Outdoor-Sommer noch viel mehr Spaß. Das Unternehmen versteht sich als ein nachhaltig und innovativer Outdoor-Ausrüster, der seine Verantwortung für Mensch und Natur sehr ernst nimmt. Die Marke steht für hochwertige Outdoor Bekleidung und Ausrüstung für Bergsportler und Wanderer und für das passende Equipment für Radsportfans.