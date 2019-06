Das ostafrikanische Land Tansania ist bekannt für seine Schönheit und seinen Naturreichtum: Seien es die Ebenen des Serengeti-Nationalparks oder der Kilimandscharo-Nationalpark mit Afrikas höchstem und stets mit Schnee bedeckten Berg. Vor der Küste des Landes im Indischen Ozean liegen tropischen Inseln wie beispielsweise das arabisch beeinflusste Sansibar. Mit Wegis Reisen und Leni Huther kann man auf abenteuerliche Weise dieses malerische Land entdecken, kennenlernen und erleben. Mit der erfahrenen Weltenbummlerin Leni Huther bekommt man die Gelegenheit, Land und Leute auf ganz persönliche Art und Weise zu entdecken. Huther kenne sich aus wie keine Zweite und hat immer jede Menge Tipps und Ziele parat.

Abenteuer erleben pur

Vom 15. bis zum 24. November 2019 geht es insgesamt neun Tage durch das malerische Land. Start ist am Bodensee mit dem Bus zum Flughafen nach Frankfurt am Main und von dort mit dem Flugzeug weiter nach Arusha in Tansania. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Ausflug in den Arusha Nationalpark, wo man sich auf Hardy Krügers Spuren begibt und ausgiebig Tiere beobachten kann. Außerdem stehen der Besuch eines Hilfsprojekts sowie ein einzigartiges Picknick am Ufer des Momella Sees, der für Flamingos bekannt ist. Weiter führt die Reise über Arusha mit einem kurzen Stopp in den Tarangire Nationalpark. Dort prägen riesige Baobabbäume sowie eine gewaltige Elefanten-Population das Bild. Ziel für zwei Nächte ist Karatu, das herrlich zwischen dem Ngorongoro und dem Mbulu-Hochland liegt. Karatu mit seinem stimmungsvollen und lebendigen Markt liegt am äußeren Rand des Ngorongoro Hochlandes. Dort stehen zur Auswahl entweder eine Wanderung auf den nahe gelegenen Ganeko-Hill oder durch eine Kaffeeplantage.

Sicherlich verspricht der Ausflug in den Serengeti Nationalpark einer der Höhepunkte der Reise zu werden, gehört er doch zum UNESCO Weltnaturerbe. Die Serengeti ist mit etwa 3 Millionen größeren Säugetieren der wildreichste Nationalpark der Welt. Geboten werden eine frühmorgendliche Pirschfahrt, um vor allem nachtaktive Tiere zu sehen. Nach dem Camp-Frühstück folgt ein ganzer Tag mit Pirschfahrten. Von der Serengeti geht es dann weiter zur Rhino Lodge im Krater des Ngorongoro – ein erloschener Vulkan, dessen Durchmesser zwischen 17 und 21 Kilometer beträgt. Bis zu 25 000 Säugetiere, vorwiegend Grasfresser, halten sich in der Regel gleichzeitig im Krater auf, also jede Menge Gelegenheit für einzigartige Fotos.

Verlängerung Sansibar

Wer Geschmack gefunden hat und noch gerne ein paar Tage dranhängen möchte, kann dies auf der Insel Sansibar. Ein geführter Stadtrundgang durch die denkmalgeschützte Altstadt Sansibars – ebenfalls UNESCO-Weltkulturerbe – verspricht ein Erlebnis für alle Sinne zu werden. Die Architektur ist geprägt von den ehemals bedeutende See- und Handelsmächten. Inder, Oman-Araber, Perser, portugiesische, britische und deutsche Kolonialherren haben ihre Spuren hinterlassen. Eine Besichtigung einer Gewürz- und Obstplantage mit den unterschiedlichsten Gewürzen, Kräutern und Früchten sollte man sich nicht entgehen lassen.

Leistungen

Linienflug mit Ethiopian Airlines Economy Class von Frankfurt/Main via Addis Abeba nach Arusha und zurück inklusive Gebühren (Stand 06/2016)

Bustransfer ab/bis Überlingen, Radolfzell, Singen nach Frankfurt bei Grundreise

Transfers laut Reiseverlauf

5 Nächte in landestypischen Hotels, Lodges der Mittelklasse in Zimmern mit Bad oder DU/WC, zwei Nächte im Busch-Camp der gehobenen Mittelklasse (Nähe Serengeti, Zelte mit DU/WC)

Reiseleitung: Leni Huther

Verlängerung Sansibar Doppelzimmer 945 Euro

Informationen im Internet: http://www.wegis-reisen.de