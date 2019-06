Das 43. Markdorfer Stadtfest findet von Freitag, 21. Juni bis Sonntag, 23. Juni statt. Besucher können sich von einem attraktiven und umfangreichen Unterhaltungsprogramm – sowohl für Kinder als auch Erwachsene – verzaubern lassen und die vielseitigen kulinarischen Köstlichkeiten der Vereine in den gemütlichen Lauben vor der historischen Innenstadtkulisse genießen.

Viele Gruppen dabei

Über 20 Vereine und Einrichtungen beteiligen sich, darunter der Turnverein, Trachtengruppe, Narrenvereine, Hockey Club, Stadtkapelle, Musikvereine, Imkerverein, Fanfarenzug, Feuerwehr, Schützengesellschaft, Automobil- und Motorsportclub, SC Markdorf, Angelsportfreunde, Ittendorfer Vereine, DLRG und Vertreter der Partnerstadt Ensisheim.

Die Besucher dürfen sich auf Leckereien wie Kartoffelsuppe, Lumpensalat, Flammkuchen, Hähnchen vom Grill, Maultaschen, Fisch im Bierteig, Holzofendinnele und Schinken-Käse-Seelen freuen. Bei den Getränken reicht das Angebot von Cocktails, Bowle, alkoholfreien Getränken, Mixgetränken, Wein, Bier und verschiedenen Sektvariationen. Beim SC Markdorf, Abteilung Tischtennis, kann man bei der Tombola tolle Preise gewinnen.

Theater in der Stadthalle

In der Stadthalle wird an allen Stadtfesttagen um 17 Uhr das Theaterstück „Sams im Glück“ aufgeführt. Dieses künstlerische Begleitprogramm gestaltet die Theatergruppe „kreuz & quer“, die Regie an Marianne Walter inne.

Für die kleinen Besucher gibt es in der Kirchgasse einen Kinderflohmarkt und die Schulgasse wird zur Spielstraße „Rund um den Ball“ mit tollen Aktionen, Überraschungen, Elterncafé, Bastelangeboten und Karussell. Gradi Wohlo ist mit seinen Luftballons unterwegs, „Speckstein schnitzen“, Kinderschminken, Honig schleudern und „Casting – Zielwerfen mit einer Angel“ gehören zum Programm. Das Jugendcafé Zepp präsentiert sich, es gibt einen Kletterturm und eine Karaoke-Dusche. Am Sonntagnachmittag gibt es das Kindertheater „Joaquino Payaso und seine Koffer“ von und mit Achim Sonntag.

Livemusik vor dem Rathaus

Am Freitagabend spielt auf der Rathausbühne „Popp Deluxe“, in der Pause treten die Fahnenschwinger der Narrenzunft auf. Auf der Bühne Marktplatz ist Chris Metzger zu hören. Am Samstagabend sorgen „Afterglow“ und „Crossbeats“ für Stimmung. Nachmittags spielt der Singer-Songwriter Tommy Haug. Am Sonntag sorgen unter anderem „Holzless – What a Böhmisch“, Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr, Musikvereine Ittendorf und Riedheim und die Jagdhornbläsergruppe für musikalische Unterhaltung. Zuvor findet um 10 Uhr der ökumenische Gottesdienst auf der Rathausbühne statt. Die Stadtkapelle Markdorf wird den ökumenischen Gottesdienst umrahmen und anschließend ein Frühschoppenkonzert darbieten.

Während des Stadtfestes wird es aufgrund von Straßensperrungen zu Verkehrsbeschränkungen kommen. Parkmöglichkeiten befinden sich bei der Stadthalle, im Parkhaus Poststraße, in der Tiefgarage Bischofschloss, in der Bussenstraße sowie im ganzen Bereich südlich der Bundesstraße bis zum Bahnhof. Einen Taxi-Stand gibt es bei der Buchhandlung Wälischmiller und im Bereich „Weinsteig“ jeweils abends oder Rufbereitschaft, Tel. 0 75 44/23 86. Das Festbüro am Rathaus ist freitags von 7 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Auftakt zum Stadtradeln

Außerdem findet am Stadtfestsamstag, 22. Juni, am Rathaus ab 13 Uhr der Auftakt zur dreiwöchigen Stadtradeln Kampagne statt, an der in diesem Jahr erstmals auch Markdorf teilnimmt. Erwartet werden alle teilnehmenden Teams aus dem Bodenseekreis, die von Bürgermeister Georg Riedmann sowie Landkreis-Fahrradkoordinator Stefan Haufs begrüßt werden. Auf der Rathausbühne werden Musik- und Tanzvorführungen geboten. Kinder und Jugendliche können ihr Wissen bei einem Rad- und Stadtfestquiz erproben und Preise rund um das Fahrrad gewinnen. Zuvor sind die Teams aus sechs Orten bei einer vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club organisierten Sternfahrt mit dabei: Es geht von Tettnang über Meckenbeuren, Friedrichshafen und von Überlingen über Daisendorf und Bermatingen.

Ziel der vom 22. Juni, bis 12. Juli andauernden bundesweiten Kampagne ist es , so viele Kilometer wie möglich für den Klimaschutz zu „erradeln“ und dadurch CO2 einsparen. Aktuell haben sich 132 Fahrer und 26 Teams aus Markdorf bereits angemeldet,