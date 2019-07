In der Ausstellung im Obergeschoss des Proma Markdorf gibt es die Möglichkeit, sich mit den Themenfeldern Energie, Wasser, Wärme, Luft und Smart Home auseinanderzusetzen. Darüber hinaus können unterschiedlichste Bereiche anhand von ausgestellten Mustern in Augenschein genommen werden, ob Bad, Wellness und Spa, Küche, Fenster, Raumklima und Smart-Home-Systeme, „in unserer Ausstellung finden Sie ausführliche Informationen unserer Netzwerkpartner rund ums Bauen, Renovieren, nachhaltiger Energienutzung und natürlich E-Mobilität.“

Der Anspruch der Hauswerkstatt sei es daher, Bauherren bei diesen und natürlich auch anderen Entscheidungen als kompetenter Partner mit einer Vielzahl von Anregungen und Lösungen rund um die moderne Haustechnik zur Seite zu stehen. „Bei uns kann man viel Wissenswertes rund um das Thema nachhaltiger Energienutzung entdecken – etwa vom Stromnetz unabhängige eigene Hauskraftwerke“, so Bettinger. Wer also derzeit über die Installation einer Photovoltaik-Anlage nachdenkt und zudem sich über die richtige Speichertechnik informieren möchte, der ist bei der TGA-Hauswerkstatt genau richtig.

Mit dabei ist die Hauswerkstatt für nachhaltiges Bauen und Renovieren der TGA Bodensee im Proma Markdorf zusammen mit den E-Bike Spezialisten von „e-motion“ aus Ravensburg, die verschiedene interessante E-Bike-Modelle aus ihrem Angebot präsentieren werden. „E-Bikes sind eine tolle Alternative zum Auto, besonders hier bei uns in der Bodenseeregion“, meint Markus Bettinger, Teamleiter der TGA Hauswerkstatt. Doch während es mittlerweile ein großes und vielfältiges Angebot an E-Bikes und Pedelecs gäbe, hinke die Ladeinfrastruktur oft noch sehr hinterher, denn „wer denkt schon daran, wenn er sich beruflich oder privat für ein E-Bike entscheidet, an eine eigene Stromtankstelle bei sich zu Hause?“, fragt Bettinger.

Im Rahmen der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln“ für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität, veranstaltet die Stadt Markdorf am kommenden Samstag, 6. Juli, von 8 bis 16 Uhr in der Hauptstraße einen Flohmarkt rund um das Fahrrad.

Am kommenden Donnerstag ist es endlich soweit und die zweite Auflage des Markdorf Open-Air-Festival startet. In diesem Jahr treten Stars wie Namika, Howard Carpendale, Seven und Status Quo auf. Die Stimmung auf dem Marktplatz mitten in der Stadt hatte im vergangenen Jahr bei der Premiere des Open-Air-Festivals Künstler, Besucher und Veranstalter überzeugt. Daher war es schnell klar, dass es eine zweite Auflage geben wird. Gemeinsam mit dem Konstanzer Konzertveranstalter Dieter Bös hat der Markdorfer Jens Neumann die „Kultur Team MarkdorfUG“ gegründet, die die Konzerte in diesem Jahr ausrichtet.

Das Festival beginnt am Donnerstag, 4. Juli, mit dem Auftritt der Frankfurter Sängerin Namika. Bekannt wurde sie mit Hits wie „Je ne parle pas français“ und „Lieblingsmensch“. Einen Tag später, am Freitag, 5. Juli, kommt Howard Carpendale nach Markdorf. Hits wie „Das schöne Mädchen von Seite Eins“ oder „Hello Again“ sind allgemein bekannt. Carpendale gehört zu den größten Stars der deutschen Schlager-Szene. Am Samstag, 6. Juli, wird der Schweizer R&B- und Soul-Sänger Seven auftreten, der deutsche Soul-Sänger Flo Mega ist als „Support Act“ engagiert. Den Abschluss der viertägigen Open-Air-Veranstaltung bildet am Sonntag, 7. Juli, die britische Band Status Quo. Status Quo wurde 1962 gegründet und zählt zu den erfolgreichsten und langlebigsten Rockgruppen.

Karten gibt es zwischen 40 und 70 Euro in allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen. Es wird ein Festival-Ticket für 160 Euro angeboten, das für alle vier Konzert-Abende gilt. Tickets in der SÜDKURIER-Geschäftsstelle oder im Internet über http://ticket.suedkurier.de