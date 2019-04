Omnibus Wegis in Bermatingen-Ahausen setzt mit dem neuen „Mercedes Citaro Hybrid“-Bus auf Nachhaltigkeit und eine gesunde Zukunft. „Das ist nach derzeitigem Stand, die beste Antriebstechnik, die sowohl ökonomisch, als auch ökologisch für uns Sinn macht“, sagt Geschäftsführer Christian Wegis. Bei einem Hybridantrieb arbeitet der Elektromotor des Omnibusses als Generator, der Bremsenergie in Strom umwandelt. Dieser wird in sogenannten „Supercaps“ gespeichert und steht dem Elektromotor zur Unterstützung des Verbrennungsmotors zur Verfügung. „Der Elektromotor unterstützt den Verbrennungsmotor in erster Linie bei hoher Leistungsanforderung, insbesondere beim Anfahren“, erklärt Wegis weiter. So können, laut Herstellerangaben, bis zu zehn Prozent des üblichen Dieselkraftstoffverbrauchs eingesparrt werden. Insgesamt verfügt der moderne Bus über 80 Sitz- und Stehplätze.

Schon seit gut vier Jahren sind Marco und Moritz Mayer von MM-Wohnbau aus Bermatingen-Ahausen vom Hybridantrieb überzeugt, dazu Geschäftsinhaber Marco Mayer: „Unsere Geschäftsfahrzuge der Marke Lexus verfügen alle über einen Hybridantrieb, da dieser sich ideal für unsere Anforderungen eignet.“ MM-Wohnbau bietet in der Bodenseeregion von Architekten individuell geplante, schlüsselfertige Massivhäuser an. Vom Bodensee über Oberschwaben bis in den Hegau ist MM-Wohnbau vertreten, wie Marco Mayer betont: „Wir arbeiten mit einem gut ausgebauten Netzwerk an ortsansässigen Handwerkern zusammen. Hochwertige und nachhaltige Materialien und Baustoffe sind uns wichtig.“ Um sich mit diesem Angebot noch besser zu platzieren, lag es nahe, den Bus als Werbeträger zu nutzen. „Die Idee hat uns richtig gut gefallen, uns auf dem Hybridbus zu präsentieren“, ergänzt Moritz Mayer.

Informationen im Internet:

http://www.wegis-reisen.de

http://www.mmwohnbau.de