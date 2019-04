Mit vier Standorten im Bodenseekreis gehört Hörtec Hörsysteme zu den führenden Spezialisten für moderne Hörsysteme. Wer Interesse hat, kann sich in einem der vier Standorte in Markdorf, Friedrichshafen, Tettnang oder Überlingen per Formular auf der Homepage anmelden. Für seine neusten Hörsysteme-Modelle sucht das Unternehmen Testhörer, die diese gerne kostenfrei auf Herz und Nieren prüfen möchten.

Ganz neu im Sortiment des Fachgeschäftes ist etwa das Hörgerät „Styletto“ von „Sigina“. Bei „Signia Styletto“ setzt Hersteller Sivantos auf die neuste Akku-Technologie. Die Hörgeräte sind dadurch bedeutend schmaler geworden und der Kunde kann zudem zwischen drei eleganten Farbvarianten wählen. „Styletto“-Hörgeräte sorgen durch lange Laufzeiten und eine kleine Ladestation für mehr Flexibilität. Die Ladestation passt in jede Tasche. Durch die Schnellladefunktion reichen nur 30 Minuten Ladezeit aus, um für weitere fünf Stunden voller Klangwelten zu erleben. Unabhängig von jeglichen Steckdosen reicht der Energiespeicher für vier Tage. Geschäftsreise, Campingausflug oder eine wichtige Konferenz: Egal wo man sich auf der Welt befindet, mit der „MyHearing-App“ ist der Hörakustiker immer vor Ort und kann aus der Ferne Einstellungen an den „Signia Styletto“-Hörgeräten vornehmen.

Nahezu unsichtbar

Eine weitere Neuheit bei Hörtec Hörsysteme sind die Hörgeräte von „Silk“. Diese Hörsysteme gehören zu den kleinsten in der Welt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten, die in der Regel hinter dem Ohr sitzen, nimmt das „Silk“ mit seinen Mikrofonen den Schall auf natürliche Weise am Eingang des Gehörgangs auf. Dank der Speech Quality, mit fortschrittlicher Störgeräuschunterdrückung, kann der Nutzer die Sprache in jeder Situation klar und deutlich hören. Dies macht es einfach, den Gesprächspartner zu verstehen, selbst in lauter Umgebung wie beispielsweise in einem Restaurant. Das neue „Silk“ ist 20 Prozent kleiner als sein Vorgänger und sitzt somit nahezu unsichtbar im Ohr des Trägers.

Für maximalen Komfort und Diskretion kann es darüberhinaus via Smartphone ferngesteuert werden. Eine persönliche Betreuung durch den Hörakustiker ist nahezu an jedem Ort durch die „MyHearing-App“ gewährleistet. Auch hier bietet die App alle Hilfsmittel, die der Hörgeräteteträger auf dem Weg zum mühelosen Hören braucht. „So können selbst Einstellungen wie Tiefen und Höhen verstellt werden“, erklärt Hörgeräte-Spezialist Andreas Debernitz. Die Rahmenbedingung für den Umgang des Hörsystems „Styletto“ von „Sigina“ sind einfach, nur die Gebrauchsanweisung lesen und sich unterwegs mit dem Hörgeräteakustiker-Team von Hörtec Hörsysteme in Verbindung setzen, der Rest kann per Fernwartung eingestellt werden. Und falls kein Smartphone zu Hand ist, bietet die „Mini-Pocket“ komfortable Fernbedienungsoptionen.

Perfektes Trageempfinden

Für das Einsetzen des „Im-Ohr-Hörsystems“ dienen die Silikon-Aufsätze, die in verschiedenen Größen erhältlich sind und ganz einfach auf das „Silk“-Hörgeräte geklickt werden. Sie sitzen sicher im Ohr und sorgen für ein vollkommen natürliches, perfektes Trageempfinden, ohne auf ein maßgeschneidertes Gehäuse wie bei anderen „Im-Ohr-Hörgeräten“ warten zu müssen. Blau für das linke Ohr, rot für das rechte. Das hilft dem Hörgeräteträger, die Hörgeräte einfach zu unterscheiden und in das richtige Ohr einzusetzen.

