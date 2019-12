Im Winter und speziell zur Weihnachtszeit sind sie die beliebtesten Getränke im vielfältigen Sortiment der Bodensee-Kelterei Widemann in Ahausen: Die fruchtig-süßen Glühweine, Punsche und der Glühmost. Im Getränkemarkt gibt es außerdem noch ein großes Angebot an regionalen Spirituosen und Weinen, wie etwa aus Hagnau, Stetten und Meersburg, sowie die vielen natürlichen Fruchtsaftsorten.

Ein ideales Heißgetränk für kalte Winterabende ist zum Beispiel der „Roter Winterapfel“, ein leckerer Früchte-Glühwein aus selbst gekelterten Äpfeln und Kirschen, nach eigener Widemann-Rezeptur gewürzt und gesüßt, der herrlich von innen heraus wärmt. Natürlich gibt es auch ganz klassischen Glühwein in Rot und in Weiß.

Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges und sortenreiches Angebot an Weihnachts- und Winterbiersorten. „Die beliebtesten hier bei uns in der Region sind das Schussenrieder Festbräu und das Meckatzer Fest-Märzen“, so Mitarbeiter Viktor Schmidt.

Mit Familiensinn und Heimatliebe wurde die Kelterei 1958 von Bernhard Widemann gegründet und wird heute von dessen Söhnen Klaus und Kurt Widemann geleitet. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Saftkeltereien in ganz Europa entwickelt. Mit der Standortwahl mitten in Deutschlands größtem Obstanbaugebiet, dem Bodensee, setzt man bewusst auf Regionalität. Umweltfreundliches, nachhaltiges Wirtschaften ist für das Familienunternehmen ebenso selbstverständlich wie strenge Qualitätskontrollen von der Ernte über die Pressung bis hin zur Abfüllung.