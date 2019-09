Der Markdorfer Geschenkgutschein hat seit seiner Einführung im November 2009 an Beliebtheit enorm zugenommen. Sein Erfolg besteht im Wesentlichen darin, dass er nahezu in allen Geschäften in Markdorf eingelöst werden kann.

Wie etwa bei Beatrice Strauch von Foto und Parfümerie Strauch. „So einen Gutschein kann man zum Beispiel für Seifen und Cremes von L’Occitane verwenden, das sind mediterrane und nachhaltige Pflegeprodukte für Haut und Haare“, sagt Strauch.

So ist für den Beschenkten immer das Richtige dabei und man bindet die Finanzmittel in der Stadt. Zudem stärkt man den örtlichen Einzelhandel und fördert Regionalität und kurze Wege. Den Gutschein gibt es in den Werten zehn, 15, 25 und 50 Euro. Er wird in sieben Verkaufsstellen angeboten, diese sind: Sparkasse, Volksbank, RavensBuch, Fashion by E, Intersport Raither, Tourist-Information und Restauration Lichtblick.

Der 44 Euro Gutschein

Einen speziellen Gutschein gibt es seit Dezember 2016, als sogenannten „Arbeitgebergutschein“. Denn nach dem Steuerrecht ist es möglich, Arbeitnehmer monatlich steuerfrei mit 44 Euro zu beschenken. Wichtig ist, dass 44 Euro eine monatliche Freigrenze sind.

Dabei werden alle Sachzuwendungen eines Monats zusammengerechnet. Wird dieser Betrag nur um einen Cent überschritten, muss der Arbeitgeber für die gesamte Zuwendung Lohnsteuer und Sozialversicherung abführen. „Seit seiner Einführung beteiligen sich immer mehr Gewerbe- und Industriebetriebe und verschenken ihn als Wertschätzung an ihre Mitarbeiter“, erzählt Frauke Winkler von Markdorf Marketing.

Wie lange ist ein Geschenk-Gutschein gültig? Die Gültigkeit von Geschenkgutscheinen ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 195) geregelt. „Es gilt dabei die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren bis zum vollen Jahresende“, erläutert Winkler.

Zum Beispiel ist ein Geschenkgutschein, der im Laufe des Jahres 2016 gekauft wurde, bis zum 31. Dezember 2019 gültig. Und wenn jemand noch einen älteren Gutschein zuhause legen hat, ist dieser noch nicht wertlos, wie Winkler verrät: „Alle Gutscheine, die vor 2016 gekauft wurden, sind aus Kulanz noch bis zum 31. Dezember 2019 gültig.“