Hipp, flippig, schick, sportlich oder adrett, für jeden Anlass und Lifestyle bietet das Optikerfachgeschäft Gölzer die passenden Sonnenbrillen. Im Sportbrillenbereich setzt Firmenchef Optik Gölzer und sein Team auf die besten Hersteller in diesem Bereich, so bietet das Unternehmen nach eigener Aussage die größte Auswahl an Adidas- und Oakley-Sonnenbrillen in der Region. Angesagt sind auch die Designerbrillen von Dolce & Gabbana, Gucci, Guess, Davidoff, Pierre Cardin, um nur einige zu nennen. Ein Spezialist im Bereich Sportoptik ist Ulrich Gölzer. Ob Running, Golf, Tennis, Wassersport, Radsport, Sportschießen, Wintersport und vieles mehr, Ulrich Gölzer berät stets mit Fachkompetenz und Leidenschaft.

Alle Sportbrillen des Sortiments gibt es mit und ohne Sehstärke. „Wir messen die Sehstärke unserer Kunden unter der Berücksichtigung von Sportart und individuellen Sportgerät“, erklärt Brillenprofi Gölzer. Für die Messtechniken wird modernste Computertechnik eingesetzt, selbst an einem eigenen Windkanal fehlt es nicht.

Service wird im Hause Gölzer seit je her groß geschrieben, dies beweisen unter anderem die vielfachen Auszeichnungen als einer der „Top 100 Optiker“ im deutschsprachigen Raum. Das Optikerfachgeschäft in der Hauptstraße gilt als Vorzeigeunternehmen in seiner Branche. So gehören kostenlose Brilleninspektionen im Dreimonatstakt mit Ultraschallreinigung, Brillenanfertigungen und Reparaturen in der eigenen Werkstatt, Reparatur-Schnellservice, Sportbrillentest im eigenen Windkanal, sämtliche Kontaktlinsensysteme zum umfangreichen Serviceangebot.

Bei Optik Gölzer sind die Kunden in besten Händen, alle acht Mitarbeiter sind Fachkräfte, darunter drei Optikermeister. Die Brille ist nicht nur ein Accessoires, sondern muss immer größeren Anforderungen im Bereich Arbeit, Sport und Freizeit gerecht werden. Das erfahrene Team hilft Brillenträgern, die optimale Brille für alle Bereiche zu finden. Ein Beispiel für die Wichtigkeit der richtigen Brillengläser seien spezielle Brillengläser für den Büroarbeitsplatz, die für ein ermüdungsfreies Sehen sorgen und somit ein komfortables Arbeiten ermöglichen.