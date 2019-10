Einen ganz speziellen Service bietet Foto und Parfümerie Strauch in der Marktstraße in Markdorf an: Die Digitalisierung von alten Bildern, Dias, Negativen und Filmen. „Die Menschen haben früher gerne ihre Erinnerungen an die Wand gehängt oder in ein Fotoalbum geklebt“, sagt Inhaberin Beatrice Strauch. Doch gerade Papierfotos sind nicht für die Ewigkeit gemacht, daher empfiehlt sie, alte Fotos digitalisieren zu lassen: „Viele alte Fotos verblassen mit der Zeit oder gehen einfach verloren und damit auch die Erinnerung an den festgehaltenen Moment.“

Auf diese Weise könne dann das Hochzeitsfoto für eine Einladung zur Hochzeitstagsfeier verwendet werden, so Strauch. Denn bei der Gestaltung individueller Einladungskarten für Geburtstage, Hochzeiten oder Grußkarten ist man bei Strauch an der richtigen Adresse. „Der Kunde sagt uns, wie er sich die Karte oder das Fotobuch vorstellt und wir erfüllen ihm den Wunsch, ganz einfach“, sagt Mitarbeiterin Bianca Kramer.

Bilder vom Smartphone auszudrucken geht jetzt ganz einfach mithilfe einer App. „Die ‚i-Port-App’ bietet zum Beispiel Fotobücher in drei Formaten auf echtem Fotopapier an, da können die Bilder erst richtig ihre Wirkung entfalten“, so Kramer. Das Strauch-Team hilft bei der Übertragung der Bilder in den Fotodrucker, um sie dann zum Beispiel in einem Fotobuch zu einer kleinen Geschichte zusammenzufassen.

Informationen im Internet:

http://www.foto-strauch.com