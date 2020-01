Die Gastronomie- und Fachgeschäfte im Einkaufszentrum Proma in Markdorf bieten immer wieder tolle Angebote für Kunden und Gäste. Auf zwei Geschossen gibt es eine bunte Mischung aus Geschäften mit Herren- und Damenmode, Accessoires, Brillen, Schuhen und zum Ausruhen ein indisches Restaurant sowie eine Bäckerei mit Café.

Dort gibt es allerlei herzhaftes und leckeres Gebäck. Die Backstube Kloos eignet sich für ein entspanntes Frühstück oder einen kräftigen Snack am Nachmittag. Frisch zubereitete Gerichte nach original indischen Rezepten mit authentischen, zum Teil hausgemachten Zutaten gibt es im Goa im Obergeschoss. Auf jeden Fall findet man im Proma für jeden das richtige Verweilambiente.

Der „fitness4you“-Club im Obergeschoss ist kein gewöhnliches Fitness-Studio, sondern ein außergewöhnlicher Club. „fitness4you“ ist ein Teffpunkt für Menschen, denen es nicht egal ist, wo sie trainieren und mit wem. „Mit unseren verschiedenen Konzepten, bieten wir eine Bandbreite an, bei der für jeden das Richtige dabei ist“, sagt Clubleiter Tobias Wieprecht. Die Räume überzeugen durch ihr hochwertiges Design und bieten zudem eine top Geräteausstattung. Außerdem sorgt eine limitierte Mitgliederzahl für ein entspanntes, neues Fitnesserlebnis. Ein gemütlicher und erstklassiger Saunabereich steht zusätzlich, nach dem fachmännisch betreuten Training, zur Entspannung zur Verfügung.

Modisch angesagt sind die neuen „Functional Shirts“ von Pure bei Wolfram S im Untergeschoss. „Die federleichten Hemden sind nicht nur atmungsaktiv, sondern auch zu 100 Prozent bügelfrei“, sagt Geschäftsinhaber Nico Schneider. Ganz frisch eingetroffen sind die neuen Jeanshosen von Alberto in vielen Formen und Farben. Für Liebhaber von modischen Fliegen gibt es etwas ganz Exklusives: „Die Fliegen von ‚Adam Bows’ sind hochwertig, handgebunden und in ganz Süddeutschland nur bei uns zu bekommen.“

Lust auf Urlaub und Fernweh? Abhilfe gibt es im Reisebüro Sonnenklar. Inhaberin Julia Wieland und ihr freundlich-kompetentes Team kennen sich aus in der Welt. Absolut im Trend seien beispielsweise Mittelmeer-Kreuzfahrten, Familienurlaube in Griechenland oder in der Türkei und fernöstliche Rundreisen. „Hier kann ich Vietnam empfehlen, ein Land mit wundervoller Kultur, atemberaubender Natur und tollen Menschen“, erzählt die Reise-Expertin.

Sie und ihr Team sind mehrmals im Jahr unterwegs und bereisen die Ziele, in der ganzen Welt, um authentische Eindrücke vor Ort zu sammeln, die dann an die Kunden weitergegeben werden.