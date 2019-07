Wenn Marion Wagner, Geschäftsführerin ASL-Bodensee, sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann scheut sie keine Mühen und setzt alle Hebel in Bewegung. Und dass sie damit durchaus erfolgreich sein kann, stellte sie unlängst unter Beweis. Im Juli 2016 musste einer ihrer Angestellten, der 24-jährige Albaner Elton Sulaj, Deutschland verlassen, weil Albanien als sicherer Herkunftsstaat gilt. Jedoch beschloss Wagner, nicht auf diesen ambitionierten jungen Mann als Arbeitskraft zu verzichten. „Ich hatte ihm versprochen, sobald er die deutsche Sprache perfekt beherrscht, darf er eine Ausbildung bei mir beginnen“, erzählt Wagner.

Ausdauer zahlt sich aus

Langatmigkeit, Hartnäckigkeit und der Nachweis, dass Sulaj schon vor drei Jahren alles hatte – Unterkunft, Arbeit, finanzielle Unabhängigkeit, aufgrund der er keinerlei staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen musste – sorgten für eine glückliche Wendung. „Wir hatten Elton damals neben dem offiziellen Ausbildungsvertrag einen weiteren Vertrag mitgegeben. In diesem steht, dass wir für ihn geradestehen“, so Wagner. Mit Erfolg: Seit 11. April ist Sulaj wieder in Deutschland und hat seine Arbeit bei ASL-Bodensee schon einen Monat später wieder aufgenommen.

Und was sagt Elton Sulaj zu seiner neuen Chance? „Ich bin so froh, dass ich wieder kommen durfte. Dies hat mein Leben geändert. Ich kann nur danke sagen, zu allen, die geholfen haben. Zuerst an den lieben Gott, dann an meine Chefs und an alle Behörden, die die Entscheidung getroffen haben.“ Und auch Marion Wagner ist froh: „Wir haben es geschafft, es war ein langer, schwieriger und energieraubendender Kampf, den ich nicht noch einmal ausfechten möchte.“ Denn für sie gehe es hier um Menschen und nicht um Sachvorgänge, das habe sie insgesamt viel Kraft sowohl als Führungskraft als auch als Mensch gekostet.

Doch der Blick ist bei Marion Wagner stets nach vorne gerichtet und sie tüftelt bereits an neuen Ideen. „Ich könnte mir vorstellen, mit meinen diesjährigen Auszubildenden in zwei Jahren eine ‚azubigeführte Filiale’ in Markdorf zu eröffnen“, nennt sie ein Beispiel.

Das Unternehmen

Das Dienstleistungsunternehmen ASL Bodensee – „Alles Saubere Leistung“ – mit Sitz in Friedrichshafen sorgt seit 14 Jahren für Ordnung, Sauberkeit und Wohlergehen in Privathaushalten. Zusammen mit Thomas Natzke und dem TN-Hausmeisterservice wird laut Marion Wagner ein zuverlässiger „Rund-Um-Service“ aus einer Hand angeboten. Ob Umzugshilfe oder Wohnungsauflösungen, Aufräumarbeiten oder Renovierungen, professionelle Reinigung des Haushalts, Reinigung von Fenstern, Treppenhäusern oder Wintergärten – für all das sind die beiden kompetenten Unternehmen die richtigen Ansprechpartner.