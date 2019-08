Als Ende Januar diesen Jahres Christoph Mildner in den Räumen von BK Küchen Markdorf von Geschäftsinhaber Alfred Eckle seinen Hauptpreis von der SÜDKURIER Weihnachtsrubbellos-Aktion überreicht bekam, wusste Mildner noch nicht wirklich, dass dieser Preis – ein Quooker Kochendwasserhahn – in seinem Küchenalltag so verändern würde. „Ich bin jetzt einfach mal gespannt und vor allem neugierig“, so Mildner damals gegenüber dem SÜDKURIER. Der Quooker ist ein Wasserhahn, der immer kochendes Wasser parat hält. Keinen Topf oder Wasserkocher mit Wasser füllen und warten bis es kocht. Einfach den Hahn aufdrehen und schon ist 100 Grad heißes Wasser da.

Erleichterung in der Küche

Seit dem Einbau Ende März, sind nun vier Monate vergangen und Christoph Mildner traf sich mit Alfred Eckle zu einem Erfahrungsaustausch. „Man kann es ganz klar sagen, so ein Quooker erleichtert den Küchenalltag, das haben wir schnell feststellen können.“ Etwa bei der Fläschchen-Zubereitung, langwieriges Wassererhitzen fiel weg. „Innerhalb von kürzester Zeit war das Fläschchen fertig“, so Mildner weiter. Auch die Trinkgewohnheiten haben sich bei Familie Mildner etwas verändert. „Wir stellten fest, dass wir vermehrt Tee tranken, weil es sich halt irgendwie anbot.“ Und wenn es mal schnell gehen musste, konnten ganz fix Wienerle oder Pasta zubereitet werden.

Immer sofort warmes Wasser

Doch Mildner fand noch eine ganz neue Anwendung für den Quooker, die so noch in keinem Prospekt zu finden war: „Als ich ein Planschbecken im Garten aufstellte, war das Wasser zunächst zu kalt, da habe ich kurzerhand zwei Eimer mit dem Quooker gefüllt und sie in das Becken geschüttet.“ Dies ist für Küchenprofi Alfred Eckle einer der wichtigsten Aspekte beim Quooker: „Es wird einfach kein Wasser mehr verschwendet, weil das warme Wasser sofort da ist. Das kennt doch jeder, wenn man den Wasserhahn aufdreht und dabei zusehen muss, wie viel Wasser in den Abfluss fließt, bis endlich es endlich warm wird.“

Für Christoph Mildner stellt der Quooker eine sich lohendende Anschaffung dar. „Wenn man über eine neue Küche nachdenkt, sollte man einen Quooker gleich miteinplanen, da bin ich mir sicher.“

Der Quooker

Das Prinzip dahinter: Die notwendige Technik ist im Spülenunterschrank untergebracht und mit dem Quooker auf der Arbeitsplatte verbunden. Man kann sich eine drei- bis fünf-Liter-Thermosflasche vorstellen, die an die Wasserleitung angeschlossen ist.

Sicherheit ist garantiert, dank eines kindersicheren Bedienknopfes, der bei Verwendung rot aufleuchtet, wodurch Kinderhände vor Verbrühungen geschützt sind.

Umweltschonend im Umgang mit den Wasser- und Energieressourcen, denn man entnimmt nur die Menge, die auch gebraucht wird.

Informationen im Internet:

http://www.bk-kuechen.de