Am Samstag, 18. Mai, spielt in der Stadt wieder die Musik – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ab 19.30 Uhr gibt es bei der „Markdorfer Musiknacht“ Livemusik mit zahlreichen Acts in mehreren Lokalen. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Seit Dienstag, 23. April, läuft der Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen und bei der Markdorfer Tourist-Information. Der SÜDKURIER stellt in den kommenden Wochen alle Bands vor. Heute: „Popp Deluxe“ und die Seán Treacy Band.

100 Prozent Tanzmusik

In der Restauration Lichtblick (Markstraße 10) tritt die Gruppe „Popp Deluxe“ aus Ravensburg auf. Sie besteht aus fünf Musikern. Michaela Popp ist Frontsängerin und steht bereits seit 20 Jahren in verschiedenen Pop-, Alternativerock-, Soul- und Bigband-Formationen auf der Bühne. Ihre Leidenschaft gilt Indie-Pop und Soul-Rock. Peter Zoufal spielt Gitarre und singt. Er ist in sämtlichen Genres zu Hause. Einen Faible für Jazz, Soul, Gospel und Chanson hat Martin Giebel am Piano. Er studierte klassisches und Jazz-Piano. Tom Wagener ist Schlagzeuger und wird international gebucht. Er liebt Blues. Stefan Hug spielt Bass und das seit über 25 Jahren in verschiedenen Formationen der Stilrichtungen Blues, Soul und Funk.

Laut eigener Aussage erwartet die Besucher eine virtuose Band, die keine musikalischen Tabus kennt und reichlich Groove mitbringt. Der Gesang pendele zwischen gefühlvoller Sanftheit, schwarzem Soul und einer Rockröhre hin und her. Gespielt wird ein stilistisch breit gefächertes Repertoire aus fünf Jahrzehnten Pop, Soul, Disco, Rock und Funk: von Chaka Khans „Ain’t nobody“ über „Le Freak“ von Chic, Janis Joplins „Piece of my heart“ bis hin zu aktuellen Titeln wie „No Roots“, „Ex’s & Oh’s“ und „Uptown Funk“.

Coverband aus Karlsruhe

Egal ob Rock, Pop oder Folk: Die Seán Treacy Band aus Karlsruhe steht eigenen Informationen zufolge für handgemachten, echten und schnörkellosen Sound. Mal ruhig, mal rockig und immer mit Seele. Bei der „Markdorfer Musiknacht“ tritt die Band im Gasthof Krone (Hauptstraße 2) auf.

Die Musikgruppe besteht aus Frontmann und Namensgeber Seán Treacy sowie vier weiteren Mitgliedern. Treacy ist Ire aus Kilkenny. Er singt und spielt Gitarre. Der Musiker stand in den 1980er-Jahren in Irland mit Bands wie den „Wolftones“ oder „Dubliners“ auf der Bühne. 1985 kam er nur mit Rucksack und Zelt nach Deutschland und machte früh große Tourneen für „Guinness“ mit. Im süddeutschen Raum wurde Treacy nach vielen Jahren als Solomusiker mit der Band „Anything But Trouble“ bekannt, aus der sich die heutige Seán Treacy Band formierte. Im Jahr 1996 war der Ire einer der Bandgründer. Der andere, der bereits seit Beginn mit dabei ist, heißt Stefan Buchholz und ist gebürtiger Karlsruher. Er singt die Zweitstimme und spielt Schlagzeug. Claus Bubik gehört seit 2017 zur Band, spielt Bass und singt. Seit 2000 spielt Andreas Bock an der Gitarre. Für Licht und den richtigen Ton sorgt seit 2007 Ralph Klotz. Das neueste Projekt der Seán Treacy Band heißt „A Tribute To Neil Young“ und richtet sich an den 73 Jahre alten Kanadier, der den Rock stark prägte.

Das Progamm

Atze & Kurt – Mojo Bar, Weinsteig 2

Giovanni & Kamila – Eisdiele Gentile, Hauptstraße 21

Popp Deluxe – Restauration Lichtblick, Marktstraße 10

Sonido Caliente – Untertor Café Bar, Untertor 1

Seán Treacy Band – Gasthof Krone, Hauptstraße 2

Voicebox – Ludwig Café-Bar, Proma, Hauptstraße 19/1

Joe Vox – Turmstube, Ravensburger Straße 19

After Party – Lemon Beat Club, Riedheimer Straße 2

Karten für zehn Euro gibt es in den teilnehmenden Lokalen und der Markdorfer Tourist-Information.